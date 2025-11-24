台中飯店驚傳墜樓！42歲女12樓墜落卡3樓陽台 送醫不治

台中昨晚發生一起墜樓案。（圖／報系資料照）

台中市北區昨（24）日晚間發生一起墜樓死亡事件。一名女子不明原因自一處飯店12樓墜落，並重摔在隔壁大樓三樓陽台外側。消防人員趕抵現場時，女子已失去呼吸與心跳，雖立即施以心肺復甦術並緊急送醫，但仍不幸身亡。

台中市消防局於晚間21時左右接獲通報，指出中區一間飯店有女子墜落情況，隨即派遣中區分隊及專責救護人員共4車10人前往救援。救援人員到場後，發現女子卡在陽台欄杆位置，立即協助脫困並進行CPR，隨後送往中國醫藥大學附設醫院急救，仍宣告不治。

根據警方初步調查，死者為邱姓女子，年約42歲，於21時18分不明原因自飯店墜落，倒臥於鄰棟大樓三樓陽台。警方鑑識人員進行勘查後，初步排除外力介入，後續將通知家屬到警局製作筆錄，並報請檢方相驗，以釐清確切死因。

