台中飲料店遭爆有蟑螂蛋 食安處稽查令改善環境

（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中市南屯區、北區2家連鎖飲料店，日前民眾發現疑似蟑螂、蟑螂蛋。市府衛生局食安處今天前往稽查，雖未發現異物，但發現環境不潔等缺失，責令限期改善，將派員複查。

有民眾日前到台中南屯區一家飲料店買波霸烏龍奶，發現有小蟑螂。另名民眾到北區某飲料店購買珍珠奶茶，發現疑似蟑螂蛋的東西，拿回店家反映，店員稱是蕎麥還捏爆噴汁，嚇得民眾直呼不敢再喝。

台中市衛生局食安處獲報，今天派員稽查南屯區飲料業者。食安處透過文字稿說明，經查核相關飲品、原料及食材，未發現異物，但要求業者強化作業環境清潔、製作流程及病媒防治管理，落實食品安全措施。

另也稽查北區飲料業者，雖未發現飲品及原料異常，但吧檯下方環境不潔、冰箱內食材有交互污染風險等衛生缺失，已依法責令業者限期改善，將另行派員複查改善情形。

食安處強調，針對業者食品衛生管理缺失，將持續追蹤複查，若屆期仍未改善，依「食品安全衛生管理法」規定，處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。並呼籲食品業者確實落實環境清潔、人員衛生與製作流程管理。（編輯：陳清芳）1150112