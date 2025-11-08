台中餅店員工手指卡進攪拌機 疑操作不慎受傷

傷者被救護人員送上救護車，手上還卡著一部分的機械，受傷患者是一名台中北區知名餅店的員工，在操作餡料攪拌機時發生意外。

台中市消防局文昌分隊小隊長林永濬指出，「手指大概食指、中指跟無名指3指它整個塞到攪拌機裡面去，我們把它退出來時候，她那三指骨頭都有點碎裂，所以後來我們就是把整個攪拌機細部拆解，就只有滾輪部分拆下來帶去醫院。」

傷者意識清楚，但左手3指受傷嚴重，到院後院方趕緊後續處置。8日上午10時左右，30歲的女員工正在這間餅店進行餡料調製的工作，隨後必須要放進餡料攪拌機，分切完之後在包上餅皮，但疑似在過程中違反操作程序，且直接將手伸進機械。

當事餅店店長表示，「我們其實會有所謂的該使用的儀器，員工剛好就是直接用手進去，其實這是不當的行為 ，我們沒有教育到這個步驟，我們是有正常工具去使用的，員工沒有去落實這個動作。」

業者表示除了加強教育，也會協助員工後續事宜；而台中市勞檢處隨即也前往勞檢，初步發現是員工操作過程有疏失。

台中市勞檢處長邱怡川說明，「機台在動的時候，那個防護罩是要維持；手要進去的時候，機器是必須停止狀態才可以進去，我們的法律有講到安全作業程序，一定會查明，查明公司有沒有建SOP，有沒有教育勞工要按照SOP來操作。」

台中市勞檢處表示，除了依違反《職業安全衛生法》開罰業者3萬至30萬罰鍰，也會啟動職災個管服務機制，並要求業者加強安全教育及檢討工作流程。