台中餅店女員工手指意外捲入機器（1） (圖)

「犁記餅店」員工手指捲入機器 中市勞工局：最高罰30萬
即時中心／廖予瑄報導有百年歷史的台中「犁記餅店」，今（8）日上午10點驚傳意外事故。一名年約30歲的女性作業員，疑似在製餅時手指遭攪拌機捲入，嚴重受傷。對此，台中市政府勞工局也對「犁記」開罰3萬元以上罰鍰，並啟動職災個管服務。民視 ・ 11 小時前
玩創意、拚創業、助共好！中台灣最狂市集「2025多元創業創客成果展售會」週末熱鬧登場
你以為市集只是逛逛吃吃？那你可得重新定義！勞動力發展署中彰投分署將於11月8日在臺中驛鐵道文化園區（臺中火車站）舉辦「2025多元創業創客成果展售會」，展現中台灣協助弱勢者在地就業大千電台 ・ 1 天前
鳳凰颱風將來襲 台電北南區處整備防颱
依據中央氣象署及各國氣象機構預測，鳳凰颱風侵台機率大幅提升，台電台北南區營業處已於第一時間整備201位工程人員、54輛工程車、13輛吊臂車、17輛昇空車、27台發電機及25台抽水機，全力戒備防颱。北南區處表示，已加強巡視進行樹修及礙洗作業，以防止瞬間強陣風導致樹木碰觸、電桿傾倒。並籲請民眾做好防颱準備，注意颱風動態並防範強風豪雨所帶來的影響，尤其是抽水站或有使用維生器材等不能停電的用戶，預先準備發電機或不斷電設備。過去颱風期間常發生樹枝、招牌遭強風吹落，損壞配電設備導致停電，或大樓地下室淹水影響搶修，請民眾配合注意地下室防水，加強固定招牌看板，取下戶外懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落或外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。北南區處表示，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如家中與附近住戶皆停電，系統會自動偵測停電訊息，請民眾耐心等候，台電將儘速派員搶修。若附近只有零星幾戶停電，可利用「台灣電力 APP」報修功能，或透過台電公司於颱風期間專設網頁「颱風停復電資訊」專區(https://service.taipower.com.tw/nds/ndsWe台灣好新聞 ・ 10 小時前
2歲童「血輪眼、麵龜手」 竟是猝死風險急症上身！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 家長注意！一名2歲男童連續多日反覆發燒，母親還發現他的手腳腫得像麵龜、雙眼布滿血絲、嘴唇乾裂發紅，脾氣開始煩躁不安，診所醫師察覺狀況有異，建議盡快送急診檢查，經兒科醫師仔細觀察與詢問病史，研判是有猝死風險的急症「川崎病」惹禍，所幸及時藥物治療後狀況大幅好轉。 收治病人的亞洲大學附屬醫院兒童心臟科主治醫師邱俊諫表示，男...匯流新聞網 ・ 14 小時前
戴資穎宣布正式退役 小戴爸爸:該好好休息了
南部中心／鄭兆佐、陳芷萍 高雄市報導台灣羽球球后戴資穎7日晚上在個人臉書突然發文，宣布正式退役！文中說到，因為不想讓大家看到脆弱的自己，所以不會舉辦退役儀式。戴爸爸上午接受媒體採訪表示，小戴從去年巴黎奧運後，飽受膝傷之苦，今年終於雙膝都動了手術，未來會先休息，等膝蓋復原後，可能會去爬玉山、環島旅行。台灣羽球球后戴資穎7日晚上在個人臉書突然發文，宣布正式退役！（圖／翻攝戴資穎臉書）球迷大喊：「小戴辛苦了！」紅著眼眶，抱著遺憾，去年巴黎奧運輸球無緣晉級後，戴資穎走出的賽場，球迷心疼不已，送上溫暖大擁抱。誰都沒料到，這真的會是小戴的最後一場比賽。因為台灣羽球球后戴資穎拋出震撼彈，7日晚間在個人臉書發文，宣布正式退役。她寫到，去年是深受打擊的一年，巴黎奧運時拼了命，也想要爭取不可能獲勝的機會。當時的痛和無能為力，這輩子永遠都不會忘記！後來的幾場比賽，都因為膝傷被迫離開球場，沒能在職業生涯裡有個完整的結局。不想讓大家看見那麼脆弱的她，所以沒辦法給大家一個完美的退役儀式，最後選擇在臉書告訴大家這個消息。至於退役後要做什麼，小戴說，還沒有規劃好，但也開心不用再被鬧鐘叫醒，最後謝謝羽毛球帶來的一切，戴資穎的羽球世代正式劃下句點。民眾：「祝福她退役的時候身體健康。」民眾：「當然會覺得很可惜，但是就是她年紀也到了，是時候要休息了。」戴資穎父親戴楠凱：「她跟我說的時候，我也很突兀，等於是她也沒事先跟我說，她何時要退役，她會選擇這樣是她本身的想法，不會再去辦什麼退役的儀式了。」賴總統也在第一時間感謝小戴用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量，祝福她開啟人生的新篇章！圖／翻攝戴資穎臉書）小戴突然宣布退役，讓球迷十分錯愕。賴總統也在第一時間感謝小戴用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量，祝福她開啟人生的新篇章！同為羽球戰友的運動部長李洋也貼出與小戴的合照，說能和阿戴成為同時期的隊友一起征戰，真的是很特別的人生回憶。不少政壇和體育界人士紛紛在臉書底下留言，獻上祝福。高雄市長陳其邁：「她是高雄之光也是台灣之光，所以未來的一些規劃，我想我們還有時間，再跟戴爸爸和小戴好好的聊一聊。」戴爸說，去年巴黎奧運，小戴膝傷嚴重，醫療團隊建議要開刀，是導致她決定退休的主因。目前雙膝都已經動完手術，一切復原良好，未來無論她想做什麼，都會尊重她。戴資穎父親戴楠凱：「她說她要去爬玉山，她要環台灣因為她一直在比賽嘛，都沒有童年也都沒什麼玩到。」台灣羽球球后戴資穎曾經這麼說過：「我有想過說如果我以後結婚，我想要生兩個小孩這樣。」不只一次說過想結婚生子，走出球場的小戴，褪下球后光環，也想過過平凡人的生活。原文出處：宣布退役未來動向待規劃 小戴笑：不用再被鬧鐘叫醒 更多民視新聞報導超越勝負的友誼！戴資穎退役貼文「球后們都來了」 女單世界名將湧留言區獻祝福「未來不用再設鬧鐘！」戴資穎退役好友「小拉」依瑟儂獻上誠摯祝福戴資穎退役VICTOR精心製作影片向傳奇致敬！網淚目：小戴無可取「戴」FTV Sports 影音 ・ 10 小時前
鄭麗文出席「白色恐怖秋季慰靈」 強調「國共和解」：感謝先烈
即時中心／廖予瑄、李美妍報導今（8）日國民黨新任黨主席鄭麗文受邀出席「白色恐怖秋季慰靈大會」，在馬場町紀念公園哀悼五〇年代白色恐怖時期的政治犯。對此，她在致詞時表示，台灣在過去因為大環境背景，歷經了長年的戒嚴，「這一段和解、面對歷史的過程，舉步維艱、斷斷續續直到今天。」另外，對於傳出，活動中有「紀念共諜吳石等人」的流程，她在致詞時也表示，這場活動遭外界惡意扭曲，「從未以吳石等人作為主要祭悼對象。」民視 ・ 10 小時前
昔爆偷吃人夫、今未成年飲酒 《第一戰隊五獸者》19歲混血新星遭解約
日本女星、19歲混血萌妹今森茉耶，先被《週刊文春》爆出與演員淺井宏輔不倫，引發粉絲譁然。今（8）日，其經紀公司「seju」發出聲明，宣布與其解約。而《第一戰隊五獸者》製作公司東映也發表聲明表示「今森茉耶未滿20歲飲酒，因此決定將她退出後續作品。」太報 ・ 11 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 8 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 17 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 23 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 19 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 16 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 13 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前