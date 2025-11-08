台中餅店女員工手指意外捲入機器（1） (圖)

南部中心／鄭兆佐、陳芷萍 高雄市報導台灣羽球球后戴資穎7日晚上在個人臉書突然發文，宣布正式退役！文中說到，因為不想讓大家看到脆弱的自己，所以不會舉辦退役儀式。戴爸爸上午接受媒體採訪表示，小戴從去年巴黎奧運後，飽受膝傷之苦，今年終於雙膝都動了手術，未來會先休息，等膝蓋復原後，可能會去爬玉山、環島旅行。台灣羽球球后戴資穎7日晚上在個人臉書突然發文，宣布正式退役！（圖／翻攝戴資穎臉書）球迷大喊：「小戴辛苦了！」紅著眼眶，抱著遺憾，去年巴黎奧運輸球無緣晉級後，戴資穎走出的賽場，球迷心疼不已，送上溫暖大擁抱。誰都沒料到，這真的會是小戴的最後一場比賽。因為台灣羽球球后戴資穎拋出震撼彈，7日晚間在個人臉書發文，宣布正式退役。她寫到，去年是深受打擊的一年，巴黎奧運時拼了命，也想要爭取不可能獲勝的機會。當時的痛和無能為力，這輩子永遠都不會忘記！後來的幾場比賽，都因為膝傷被迫離開球場，沒能在職業生涯裡有個完整的結局。不想讓大家看見那麼脆弱的她，所以沒辦法給大家一個完美的退役儀式，最後選擇在臉書告訴大家這個消息。至於退役後要做什麼，小戴說，還沒有規劃好，但也開心不用再被鬧鐘叫醒，最後謝謝羽毛球帶來的一切，戴資穎的羽球世代正式劃下句點。民眾：「祝福她退役的時候身體健康。」民眾：「當然會覺得很可惜，但是就是她年紀也到了，是時候要休息了。」戴資穎父親戴楠凱：「她跟我說的時候，我也很突兀，等於是她也沒事先跟我說，她何時要退役，她會選擇這樣是她本身的想法，不會再去辦什麼退役的儀式了。」賴總統也在第一時間感謝小戴用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量，祝福她開啟人生的新篇章！圖／翻攝戴資穎臉書）小戴突然宣布退役，讓球迷十分錯愕。賴總統也在第一時間感謝小戴用汗水和毅力，讓世界看見台灣的力量，祝福她開啟人生的新篇章！同為羽球戰友的運動部長李洋也貼出與小戴的合照，說能和阿戴成為同時期的隊友一起征戰，真的是很特別的人生回憶。不少政壇和體育界人士紛紛在臉書底下留言，獻上祝福。高雄市長陳其邁：「她是高雄之光也是台灣之光，所以未來的一些規劃，我想我們還有時間，再跟戴爸爸和小戴好好的聊一聊。」戴爸說，去年巴黎奧運，小戴膝傷嚴重，醫療團隊建議要開刀，是導致她決定退休的主因。目前雙膝都已經動完手術，一切復原良好，未來無論她想做什麼，都會尊重她。戴資穎父親戴楠凱：「她說她要去爬玉山，她要環台灣因為她一直在比賽嘛，都沒有童年也都沒什麼玩到。」台灣羽球球后戴資穎曾經這麼說過：「我有想過說如果我以後結婚，我想要生兩個小孩這樣。」不只一次說過想結婚生子，走出球場的小戴，褪下球后光環，也想過過平凡人的生活。原文出處：宣布退役未來動向待規劃 小戴笑：不用再被鬧鐘叫醒 更多民視新聞報導超越勝負的友誼！戴資穎退役貼文「球后們都來了」 女單世界名將湧留言區獻祝福「未來不用再設鬧鐘！」戴資穎退役好友「小拉」依瑟儂獻上誠摯祝福戴資穎退役VICTOR精心製作影片向傳奇致敬！網淚目：小戴無可取「戴」

FTV Sports 影音 ・ 10 小時前