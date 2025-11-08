台中餅店女員工手指意外捲入機器（2） (圖)

其他人也在看
海鷗颱風重創越南 10死數十萬撤離
海鷗颱風在6號晚間登陸越南，雖然已經消散，但風雨持續影響當地，今天進入第3天，當局災情統計至少5人死亡、10幾人受傷，中南部各省一共撤離53.9萬人，另外還有超過上萬棟房屋淹水和受損，由於部分地區...大愛電視 ・ 16 小時前
連晨翔脫衣秀武打滿足幻想！ 自爆曾跳八家將有「橫著走」氣場
《舊金山美容院》最新一集中，劇情進入主角們展開反擊的第二步：鄧惟宇（章廣辰飾）透過拯救即將熄燈的特殊門市「日初店」，企圖以實力證明自己擁有接班集團的能力；而江之浩（連晨翔飾）則與他裡應外合，化身為在江湖打滾、號稱能「躲過米格魯」查緝的梟雄，以新人之姿進到日初店上班。鏡報 ・ 10 小時前
南市奪亞太暨台灣永續行動獎
臺南市政府今年九局處參加「二○二五亞太暨台灣永續行動獎」評比，榮獲「宜居永續城市獎ExcellenceCity」及拿下二金、三銀、三銅佳績，市長黃偉哲於市政會議感謝環保局長許仁澤、交通局王銘德、勞工局長王鑫基、水利局邱忠川、農業局長李芳林、社會局長郭乃文、工務局長陳世仁、衛生局長李翠鳳、研考會主委王效文獎局處主管與團隊努力。黃偉哲市長表示，環境保護、經濟發展與社會平等是臺南推動永續城市三大支柱，市府跨局處合作推動低碳環境、產業轉型及社會照護，讓市民在永續發展成果中感受到城市溫度與關懷，此次獲獎展現市府於環保節能、公共運輸、農業創新及社會福利等各面向實踐成果。環保局長許仁澤指出，公部門是永續治理關鍵推手，會持續強化內部永續文化，落實溫室氣體盤查、節能行動、公務車電動化、建築 ...台灣新生報 ・ 8 小時前
石崇良受訪回應健保補充保費議題 (圖)
衛福部長石崇良（圖）8日在台大醫院國際會議中心出席「2025台灣醫學週─台灣聯合醫學會學術演講會」，會後受訪，回應健保補充保費等議題。中央社 ・ 16 小時前
「職涯攜手 一鹿相伴！」就博會登場 桃市推動多元就業打造幸福職場
桃園市政府就業職訓服務處於今(8)日上午10時至下午2時，在桃園區中正五街315的永康市民活動中心盛大舉辦「職涯攜手 一鹿相伴！－就業博覽會」，邀集全家便利商店、7-ELEVEN、全聯實業、王品餐飲、藏壽司、摩斯漢堡、鬍鬚張、金像電子、欣興電子、精材科技、光泉牧場、宜家家居、酷澎、聖宜醫美等60家知桃園電子報 ・ 13 小時前
新藍圖連線營隊開講 啟動青年政治思辨服務熱情
（中央社記者黃旭昇新北8日電）由泛藍議員組成的「新藍圖連線」今天在新北市板橋舉辦「青年政連線、共創新藍圖」營隊，吸引全台40餘名青年學子參與。活動結合公共事務、政黨改革及國際情勢等課程，期望激發青年投身公共服務的熱情與思辨力。中央社 ・ 8 小時前
屏縣推出年度形象影片 「走進屏東，成為1%的旅人」
記者毛莉／屏東報導 屏東縣政府最新推出年度形象影片「走進屏東，成為1%的旅人」，以「…中華日報 ・ 10 小時前
太空中心：疑受美政府停擺影響 齊柏林衛星發射再延期
（中央社記者潘姿羽台北8日電）國家太空中心今天表示，疑似受到美國政府預算未過影響波及，福衛八號首枚衛星「齊柏林衛星」（FS-8A）發射日再度延期，現在發射時間未定。中央社 ・ 12 小時前
康橋車禍重傷學生康復 家長捐50萬元謝彰基
（中央社記者鄭維真彰化8日電）康橋國際學校秀岡校區15歲學生4月於彰化縣遭撞重傷，經治療後康復，學生與家長今天在校方陪同下，到彰化基督教醫院捐贈新台幣50萬元致謝，院方將用於買頂級偏鄉幼兒救護車。中央社 ・ 11 小時前
紐時：中國透過稀土管制 衝擊歐洲軍備擴張計畫
（中央社台北8日電）紐時報導，稀土是導彈、戰鬥機、無人機及各類軍事裝備生產的關鍵材料，而中國在中美貿易戰中將稀土作為籌碼，限制出口，此舉也衝擊歐洲國家的軍備擴張計畫。專家指出，中國正試圖破壞歐洲的重整軍備的計劃。中央社 ・ 16 小時前
今天也要好好上班！李李仁自嘲被老闆扣薪 台中粉絲笑翻現場
爸爸系男神 李李仁 於 11 月 8 日現身 LaLaport 台中，化身「一日店長」親自打工代班。李李仁一登場，立刻引發全場歡呼，現場粉絲人潮爆滿，櫃位外層層包圍，瞬間變成一場小型見面會，讓台中粉絲嗨翻了！活動現場上演爆笑互動劇，由品牌創辦人「笙闆」與李李仁同台，呈現「明星櫃長 VS 創辦人老闆」的趣味橋段。李李仁幽默自嘲：「今天要好好上班，不然等下被老闆扣薪！」結果這位「一日店長」一上工就「卯起來發產品」、給足粉絲福利，不僅親手幫粉絲介紹產品、試用香氣，更引發笑聲不斷。粉絲笑稱：「原來李仁哥這麼有趣！比電視上還可愛。」活動中最受矚目的，是邀請粉絲上台親自試用淨淨明星商品的「五感體驗」橋段。李李仁細心示範、分享使用心得，並真心的拍胸脯保證：「好用、安心，我才敢一直用、給家人用。」完美詮釋了「以家人標準、簡單就乾淨」的品牌理念。除了近距離互動，現場還舉辦了抽獎活動與限定優惠。幸運粉絲抱回李李仁與笙闆的親筆簽名照、拍立得合照，興奮直呼：「這是今年最幸福的一天！」更多新聞推薦 ● 出席醫師節慶祝大會 賴清德：盼提升醫療服務品質、改善醫療人力與工作環境台灣好新聞 ・ 10 小時前
台中大里持刀傷人案！男遭友人持刀刺穿下腹…「臟器外露」急送醫
台中大里區發生持刀傷人案，今日（8日）下午4時許，兩名友人因口角糾紛大打出手，李男憤而持刀攻擊賴姓友人，造成賴男左下腹穿刺傷、臟器外露，幸好經送醫急救，暫無生命危險，警方已於下午5時許逮捕凶嫌李男，並將人帶回派出所，目前正在釐清案發原因。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
「2025鬥陣趣眾將來尬陣」登場 200位將爺齊聚嘉義市
嘉義市素有「家將窟」之稱，是臺灣重要的家將文化傳衍地區。國立傳統藝術中心借重嘉義市豐沛的家將能量，今年首度移師嘉義市舉辦「2025鬥陣趣—眾將來尬陣」活動。今(8)日上午眾家將震撼出巡踩街，街經嘉義市政府前廣場後前往嘉義文化創意產業園區，嘉義市長黃敏惠與副市長林瑞彥帶領市府團隊熱情歡迎各陣頭、將爺齊聚嘉義市，展現豐沛宗教文化能量，也期待待全國民眾把握年底320+1城市博覽會來嘉，感受嘉義市「人在、神在、嘉義就在」，將信仰與在地文化結合之美。黃敏惠表示，「鬥陣趣」活動舉辦至今邁入第5屆，很高興活動首度移師舉辦，就選在素有「家將窟」美稱的嘉義市。這不僅是對嘉義市家將陣頭文化的肯定，更象徵嘉義市深耕傳統藝術文化、連結國際的軟實力，「越在地、越國際」，唯有扎根地方，文化才能走得更遠。黃敏惠說明，嘉義市自2022年起每兩年舉辦「全國家將文化祭」，以文化角度重新詮釋家將，翻轉社會大眾對陣頭的刻板印象，吸引年輕世代親近傳統。2024年「全國家將文化祭」更邀集嘉義縣市、新北、臺中、臺南、屏東等十間知名將館，在中央噴水池為市民祈福收驚，創下嘉義建城320年來空前盛況。這樣的精神與「2025鬥陣趣」活動不台灣好新聞 ・ 9 小時前
9歲童拿雷射筆亂照「險釀飛安事故」！男童直射駕駛艙 法院將追究家長責任
根據波蘭《RMF24》與《Interia》報導，這起事件發生在10月31日夜間，新塔爾格機場當時正在進行夜間目視飛行規則（VFR NOC）訓練課程。突然從鄰近的「波拉納沙夫拉斯卡住宅區」（Osiedle Polana Szaflarska）射出一道強烈雷射光束，直指正在操作的飛行員座艙，造成視線干擾。...CTWANT ・ 12 小時前
打破僵局！傳安世晶片出口已恢復 陸商務部：同意荷派員磋商
安世半導體供應爭端出現緩和跡象，荷蘭經濟部長卡雷曼斯日前發表聲明，稱未來幾天內，來自大陸的晶片將能送達歐洲和世界其他地區的安世客戶手中。對此大陸商務部今（8日）回應，目前尚未見到荷方實際行動，但同意荷經濟部派員來陸磋商。中天新聞網 ・ 10 小時前
足球》足協理事長王麟祥正式請辭 人事震盪持續發酵
我國足球協會理事長王麟祥以「健康考量」於今日正式請辭職務，由於距離足協明年9月改選只剩下不到1年，足協將依章程程序啟動後續交接與補任事宜。王麟祥在2023年3月接任足協理事長，此次請辭主要出於健康考量，年逾七旬的他表示：「其實在這兩年半的期間，身體狀況已多次示警。在外界看不見的行政流程協調中，我都盡自由時報 ・ 10 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
黃明志在押中！謝侑芯摯友奔太平間「擲硬幣喊話」：別放過任何人
【緯來新聞網】在馬來西亞離奇身亡的台灣網紅謝侑芯，其遺體日前被發現時全身赤裸，倒臥於飯店的浴缸內，且緯來新聞網 ・ 1 天前