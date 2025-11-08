台中餅店女員工手指捲入機台 市府啟動稽查
（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市北區一家餅店今天有女員工在擺放餡料時，手指不慎遭機器夾住受傷，消防人員到場協助脫困，連同部分機械一同送醫。市府勞檢處稽查後，依職業安全衛生法開罰。
台中市消防局今天上午10時獲報，北區一家餅店有員工的手遭餡料攪拌機夾住，無法自行脫困，立即派遣文昌分隊出動各式消防車2輛、消防人員8名前往搶救。
消防人員抵達時，女員工手指遭機台夾住，意識清楚，救援人員使用破壞工具拆解機台後，連同部分機械將員工一併送醫救治。
該店家表示，有派員陪同員工就醫。初步了解，女員工當時正要進行分料，不過在使用攪拌機時，疑似未依照標準作業程序操作。店家指出，員工教育訓練時都有指導機台使用方式。
台中市勞工局派員前往稽查並透過文字稿說明，餅店員工從事攪拌機維修作業時，發生左手手指遭夾的傷害，送醫治療；經查，罹災者為合法所僱勞工。
初步發現違反職業安全衛生設施規則「雇主對於機械、設備及其相關配件之掃除、上油、檢查、修理或調整有導致危害勞工之虞者，未停止相關機械運轉及送料。」及職業安全衛生法，將處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰，同時啟動「職業災害勞工個案管理服務」機制。（編輯：黃世雅）1141108
