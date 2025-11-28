台中養不起17所市立高中職？ 議員爭論產權下放

台中市立高中職學校補助預算及改隸問題，藍綠議員陳廷秀(左起)、江肇國及黃守達發表看法。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市2017年將17所國立高中職改隸為市立，有市議員認為經費不足應將市立高中職再回歸中央或增加補助，台中市長盧秀燕傾向回歸國立，藍綠營議員則有不同看法，今天議會文教委員會審議多所國中小興建或改善設備預算，雙方再起爭執。議員李中認為，台中市當初接收高中職的作法不合理，市府要編列預算照顧學校，但對學校只有行政管理權，產權卻不屬於市府財產。

李中表示，台中市接收原來國立高中職改隸市立，市府要編列預算照顧這些高中職，其中包含校舍整修等，但市府對學校只有行政管理權，學校產權卻不屬於台中市的財產、仍歸中央所有，建議應向中央提出學校財產也一併移交給台中市。

李中舉「台中高農」為例，當初市府接管高中職時，台中高農原本應與16所高中職一併移交，但因高農在市政府對面有處實習農場、在大肚山上還有一片實驗林，可以說財產豐厚，當時中興大學便提出將高農納入興大、改為「興大附農」，這也是搶財產的一種作法，也因此，他請市府向中央提出移交高中職校產，讓市府能真正管理各高中職。

江肇國則指，有些原國立高中職改隸市府後，市府補助經費不足，只能動用校務發展基金因應，要求教育局應寬列市立高中職預算，文教委員會召集人陳廷秀則認為要另案討論，雙方發生爭執。

黃守達表示，目前應著重討論學校補助預算通過後的附帶決議，而非討論原國立改市立高級中學何去何從的政策，他認為，根據現場委員意見所作成的附帶決議，可責成教育局瞭解補助需求、釐清產權爭議，以利後續政策討論。

