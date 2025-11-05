台中養豬協會憂解封「豬價崩盤」 籲中央凍存超重豬

中央前進應變所指揮官、農業部長陳駿季5日宣布，明天中午12時開放活豬運輸，後天凌晨0時解禁批發屠宰。對此，台中養豬協會表示，禁宰期對市場的衝擊很大，建議中央將超過規格豬重量的豬隻凍存，避免影響市場價格。（示意圖／本報資料照片）

台中市梧棲區爆發非洲豬瘟危機，全台豬隻禁運、禁宰15天，中央前進應變所指揮官、農業部長陳駿季5日表示，明天中午12時開放活豬運輸，後天凌晨0時解禁批發屠宰。對此，台中養豬協會表示，15天禁宰期對市場的衝擊很大，全台豬肉市場恐有大幅波動，建議中央將超過規格豬重量的豬隻凍存，並減少15天沒有銷售出去豬隻的庫存量，以減輕豬農壓力。

台中養豬協會說，中央宣布解封後，對於豬農而言最擔心的問題才正要顯現，因為15天禁宰期對市場的衝擊很大，想必全台豬肉市場恐有大幅波動，豬農也反映最怕價格跳樓式的下跌，另也說明中央已與各個肉品市場開會，每天出豬量控管在3萬頭，不過因為部分豬隻多餵養10多天，體重已經超重了，達130、140公斤，與120公斤上下的規格豬已經有差距了。

台中養豬協會表示，希望中央可以將超重的豬隻直接予以凍存，除可以避免較重的豬隻進入市場影響到價格外，也能減少15天沒有銷售出去豬隻的庫存量，減低大家壓力。

台中養豬協會說，目前較擔心的還有自衛防疫，所以持續向各養豬場宣導生物安全，呼籲大家一定要把自己的生命財產顧好，至於出豬部分則較不擔心，因為原有通路及拍賣市場等已經固定了，所以只要穩定出豬，對於豬農影響不會很大。

