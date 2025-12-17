台中養豬場無視禁令 廚餘餵豬遭查獲恐挨罰400萬

台中市農業局、環保局及動保處至現場聯合稽查，檢視廚餘桶情形。（圖／台中市提供）

全台明年暫時開放廚餘養豬倒數中，台中市龍井區一處養豬場15日遭檢舉偷跑，市府獲報趕往查核，發現廚餘桶內有麵包及塑膠袋等物，飼料槽推車也盛裝以水混合的飼料及麵包等物，確認違法廚餘餵養豬，將依《動物傳染病防治條例》處最高100萬元罰鍰，並可依《飼料管理法》再處最高300萬元罰鍰。

台中市農業局、環保局及動保處至現場聯合稽查及訪談。（圖／台中市提供）

市府15日接獲龍井區公所通報，該區一處養豬場疑違法廚餘養豬，市府立即組成跨局處聯合稽查小組，由農業局、環境保護局及動物保護防疫處組成，嚴格執行現場查核。

稽查現場查獲廚餘桶內有麵包及塑膠袋等物。（圖／台中市提供）

農業局指出，該養豬場共飼養21頭豬隻，現場查獲廚餘桶內有麵包及塑膠袋等物，養豬場飼料槽推車也盛裝以水混合的飼料及麵包等物，確認該場使用廚餘養豬，嚴重違反現行防疫規定，將依《動物傳染病防治條例》處5萬元以上100萬元以下罰鍰，並依《飼料管理法》處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

市府動物保護防疫處對該場採取緊急應變措施，針對現場豬隻及廚餘進行移動管制，同時採集3頭豬隻血液樣品送往中興大學初篩實驗室檢驗，並啟動畜牧場與周邊道路消毒作業，提升生物安全措施，確保疫情風險降到最低，維護養豬產業安全。

