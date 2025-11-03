台中養豬場確認為單一個案 疑未落實蒸煮廚餘

台中的養豬場爆發非洲豬瘟，政府禁運禁宰豬隻15天，中央的疫調小組著手調查，3日公布最新疫調結果，確認這次非洲豬瘟為單一案例，只發生在台中的案例場。依據流行病學分析，排除人、車等的傳染路徑；而且環境陽性只限於案例場，全國目前沒有見到其他擴散跡象。

農業部次長杜文珍說明，「人、車、豬的這個可能感染源目前是看到是排除，唯一看到有可能病毒來源，是在未落實蒸煮廚餘。」

疫調小組也調查案例場的豬隻死亡率，發現食用廚餘的接近40%，可是非廚餘飼養的只有2.5%。

廣告 廣告

而且案例場使用的廚餘，大多來自梧棲清潔隊的風險廚餘，未落實蒸煮，病毒仍有活性，導致廚餘感染豬隻。可是同樣有使用的C養豬場，飼養規模達到千頭，有按時陳報蒸煮，多次採樣均為陰性，未落實蒸煮的廚餘，是最可能的感染源。

農業部長陳駿季表示，「特別是在這次的案例場，我們就發現說，這個蒸煮設備其實是沒辦法運作的，包括國軍在那邊想要去確認的時候，還要經過很久的時間修理，還沒辦法修理起來，表示說這個設備只是裝在那邊好看的。」

疫調小組表示，案例場主人聲稱，9月的飼養紀錄已經損毀，追查是否落實蒸煮的廚餘，才發現去年只買3桶瓦斯，今年2桶，而日前國軍進場清消，2桶瓦斯根本還在。

台大獸醫專業學院教授蔡向榮說：「他說他有用這個，人家裝潢用剩的木材來做燃料，這個沒辦法佐證他到底用了多少燃料，然後還有個問題就是，溫度到底有沒有達到我們的要求？」

對於台中的動保處人員在國軍清消後又再次清消一事，因為尚未達採樣指引標準，獸醫所3日下午再派員觀察是否採樣。對此，台中市府回應，是人員誤解指令，逕自進場清消，將依規全面徹查。不過，陳駿季強調，台中的疫情應變中心系統指揮官是市長盧秀燕，對外不能只是簡單一句誤解指令帶過。

陳駿季指出，「不是一個很簡單的一兩句話說『可能是誤會呀』，希望他有一個詳細的調查，那後續我想以中央應變中心的角度，我們會要求地方的應變中心，要提出一個完整的調查報告。」

對於為何台中市府，執行5天疫調卻進度緩慢，政委陳時中直言，地方政府可能擔憂責任問題，確實較容易避重就輕。陳駿季則強調，未來3天會維持高強度檢疫，確保所有豬場沒有病毒入侵，禁運禁宰在7號才能解禁。