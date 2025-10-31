台中養豬場糞泥厚達10公分！2度清消仍陽性 百名國軍清污奮戰中
台中市梧棲區1處養豬場近日爆發全國首例非洲豬瘟（ASF）疫情，案場環境骯髒不堪，經過2次清潔與消毒後，仍在兩處檢體中檢出病毒核酸陽性反應。現場環境的惡劣程度超乎預期，豬舍內長年累積的糞便與汙泥早已硬化黏結在地板上，部分區域厚度甚至達10公分，宛如「踩在糞泥地上」而非地板。
非洲豬瘟中央前進應變所指揮官杜文珍於10月31日表示，該案場的清潔狀況極度不理想，「清潔若沒做好，消毒是沒有用的」。為此，昨晚台中市動保處共出動22名人員，並請求陸軍第十軍團砲兵第五八指揮部支援30名官兵，以「1名動保人員搭配2名官兵」的方式展開前置清理作業，清出大量廢棄雜物與髒污。
然而，由於場內汙穢情況遠比預期嚴重，木材、泥土、糞便與垃圾堆積如山，市府於凌晨緊急再度請求軍方支援，增派80名國軍加入第2輪清理。31日上午8點20分起，共有約100名官兵與動保處22名人員投入清潔作業，另有35名化學兵與環保局2名人員於現場待命，隨時準備展開全面消毒。
農業部畜牧司副司長周志勳指出，案場內的地板幾乎被厚厚的糞泥覆蓋，「有些地方原以為是水泥地，其實是糞便結成的層」，顯示該養豬場長期以來衛生管理極度鬆散。為了避免動物傳播風險，市府也已由建設局架設絲網，阻止小動物進出。
台中市副市長鄭照新則補充說，現場的清理工作極為艱鉅，動保人員與國軍必須以鏟、刮、搬等方式層層剝除污泥。「那些長年堆積的糞便幾乎變成地板的一部分」，鄭照新形容，任務之艱難遠超一般預期。
非洲豬瘟病毒對環境的抵抗力極強，能在低溫或潮濕環境中長期存活。即使歷經2次清消，該養豬場環境檢體仍呈現陽性，顯示病毒仍存在於場內。周志勳表示，希望在今日下午完成全面清理後，立即由化學兵進行徹底消毒，隨後再執行第3次環境採檢，以確認場內病毒是否完全清除。
