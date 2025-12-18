台中養豬場被檢舉偷餵廚餘 恐挨重罰 特約獸醫喊冤曝困境

為防堵非洲豬瘟危機，中央下令全台禁止廚餘養豬，不過龍井區卻有1處養豬場被檢舉疑似偷跑。對此，該養豬場特約獸醫師紀又銘18日表示，據農戶所言，養豬場物錢都是飼料（玉米澱粉），只是廚餘桶丟在豬舍外面，有人隨手丟棄。（圖／台中市政府）

台中市10月爆發非洲豬瘟危機，中央下令全台禁止廚餘養豬，不過龍井區卻有1處養豬場被檢舉疑似偷跑，中市府稽查發現飼料槽、推車放置以水混合的飼料及麵包，將依《動物傳染病防治條例》、《飼料管理法》重罰。對此，該養豬場特約獸醫師紀又銘18日表示，據農戶所言，養豬場內現在都還在吃飼料（玉米澱粉），只是廚餘桶丟在豬舍外面，有人隨手丟棄。

曾被無端捲入梧棲案場豬瘟事件的紀又銘說，龍井該養豬場雖有牧場登記，但豬隻飼養數降低，現在幾乎可稱為黑戶，也就是俗稱「未受控管的飼養200頭以下吃廚餘、飼料的場」，並細說該農戶原先是收家戶廚餘，在疫情發生後就改餵飼料，豬農一直有跟他保持連繫，自己也請農戶去跟龍井區公所詢問公所獸醫師，廚餘改吃飼料的相關補助。

紀又銘無奈道，然而該農戶從10月至今卻遲遲未領到補助，甚至去公所詢問，卻獲得「沒有」的回應，並意思表示補貼的都是有登記在案200頭以上的廚餘場，因龍井該戶屬於200頭以下黑戶，雖然也是餵食廚餘，但未登記在案，故只能自己苦撐，且「據農戶所言，養豬場並未餵食廚餘，只是廚餘桶丟在豬舍外面，有人隨手會去倒跟丟，場內的確都還在吃飼料（玉米澱粉）」。

紀又銘表示，龍井養豬場剩沒幾場，公所及主管機關現在有必須配合稽查動作，就被公所獸醫師舉報，疑似有餵食廚餘，也不聽農戶解釋就認定，坦言中央農業部及中市府措施是否能符合現在第一線豬農需求，讓補助能夠落在每個真正有需要的農戶上，進而讓農戶未來不會有鋌而走險或是擦槍走火的意外發生。

紀又銘也透露，據他所知台中市廚餘場規模多數為200頭以下，雖然政府公布補助條件，未提及200頭限制，但農戶申請時卻處處受限，直言市府有那麼忙嗎！疫情至今這些農戶都沒有受到相關等關懷或是輔導，只會一味究責，讓農戶在不知所措的情況下跟特約獸醫施請問，但他們也僅能請農戶去公所洽詢 ，然而公所不但沒有結論，還當起檢舉人。

紀又銘表示，真的要防堵疫情，政府在輔導、可以協助農戶這塊要有配套措施，而非「以滅場方式下手，等到農戶受不了，（政府）去檢舉他，未來就沒有事情」，這樣真的對台灣農業有幫助嗎，坦言自己覺得這對農戶滿不公平，過去他們為台中市廚餘處理做出貢獻，現在卻變成人人喊打的過街老鼠，甚至要協助將廚餘運送至焚化爐處理。

