台中養豬場豬瘟基因曝光！與中國病毒相似度達99.95% 來源成謎

台中梧棲養豬場確診非洲豬瘟，農業部公布基因定序報告指出，該病毒為重組株，與中國病毒株相似度高達99.95%，越南病毒株也有99.92%。由於中、越自2023年後未再公布基因定序資料，農業部無法確認病毒確切來源國。目前國軍化學兵已投入115名人力，分三組與獸醫專家同步進場，徹底消毒養豬場每個角落，「目標是要做到病毒清零」！農業部將把基因定序結果提供給世界動物衛生組織（WOAH）。

台中梧棲養豬場確診非洲豬瘟後，農業部公布基因定序報告顯示，該病毒為重組株，與中國病毒株相似度高達99.95%，與越南病毒株相似度也有99.92%。由於中國及越南自2023年後未再公布基因定序資料，農業部無法確認病毒確切來源國。目前國軍化學兵已投入115名人力，分三組與獸醫專家同步進場，徹底消毒養豬場每個角落，致力達成清零目標。農業部表示將把基因定序結果提供給世界動物衛生組織（WOAH）。

農業部獸醫研究所長鄧明中表示，經過比對確認，此次梧棲養豬場的非洲豬瘟病毒是重組株，與中國及越南的相似度超過99%。他進一步解釋，以相似度99.95%為例，代表在1萬個基因中僅有5個不同，但若原本病毒國家不公布資訊，就只能大概描述，無法確認病毒究竟來自哪一個國家。

國軍化學兵再度進入台中梧棲確診非洲豬瘟的養豬場，徹底進行第二輪消毒工作，確保每個角落都不放過。這是因為日前在養豬場的保育舍牆面、飲水器、大門口、冰箱內部及廚餘車踏板等處仍驗出陽性病毒。為此，軍方投入了115名人力，分成三組與獸醫所專家同步入場，目標是要做到病毒清零。

農業部強調，越南和中國自2023年後就沒有公布非洲豬瘟的基因定序資料，因此即使相似度極高，也無法確認病毒的確切來源國。農業部是向WOAH基因庫索取相關資料進行比對，也會將此次基因定序結果提供給WOAH。

防檢署署長杜麗華表示，根據WOAH的規定，首例場清潔消毒完畢後即可申請，待3個月後即可恢復為非疫區狀態。相關單位正全力進行消毒工作，希望能儘快恢復台灣的非疫區地位。

