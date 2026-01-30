即時中心／潘柏廷報導

台中去年（2025）爆發非洲豬瘟疫情後，今年（2026）又發生台中畜牧場隱匿禽流感疫情，直到民眾通報才被查獲。對此，民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今（30）日指出，台中因中市府行政怠惰成為非洲豬瘟疫情破口後，在禽流感好發的冬季卻未能落實主動查訪，如同尾牙季不加強稽查酒駕，顯有失職。他更分析是市長盧秀燕面對食安危機的一貫「卸責三部曲」，呼籲市府應誠實面對防疫缺口，進行實質檢討。

周永鴻表示，台中去年才經歷非洲豬瘟疫情破口，市府本應記取教訓，在冬季禽流感高峰期加強各牧場巡查。這道理就像歲末年終尾牙餐會多，警方會加強酒駕臨檢一樣基本，但農業局卻放任業者從1月10日發病隱匿至26日，讓病毒與問題蛋品流竄全台，顯見市府螺絲沒有拴緊。



他進一步分析，盧秀燕在遇到問題時，總有一套標準的「公關三部曲」：一，打溫情牌：先搬出「媽媽市長」人設，喊市民為「家人」，試圖以情感連結迴避行政治理的責任；二，自我標榜：接著強調台中處置是「全國最嚴、標準最高」，用口號轉移焦點；三，拖人下水：最後強調「別縣市也有」，將台中形塑成受害者，淡化自身監管不力的事實。



最後，周永鴻強調，市民早已厭倦盧市府的公關劇本。市府應該針對查核機制進行實質檢討與改善，這才是對市民負責任的態度，不要再用話術粉飾太平。

廣告 廣告

原文出處：快新聞／台中養雞場隱匿禽流感疫情！議員曝盧秀燕「卸責三部曲」

更多民視新聞報導

從豬瘟到禽流感再失守？王浩宇重批盧秀燕「台中到底搞什麼鬼」

台中市府大甩鍋？駁斥「禽流感破口」 他竟稱：因中南部疫情蔓延而受災

台中市府認了！禽流感雞場7125台斤蛋品進入市面 流向這3縣市

