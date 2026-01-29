台中養雞場隱匿禽流感疫情 資深獸醫師曝原因

台中市府派員撲殺雞隻。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中豐原區蛋雞場豐康牧場昨天爆發雞隻感染H5N1高病原性禽流感，業者涉嫌私自掩埋未通報隱匿疫情，引發外界撻伐，台中市資深獸醫師紀又銘說，若通報確診，畜牧場全場雞隻將面臨撲殺，復養時間至少要半年以上，業者經濟受創，選擇不通報私，防疫機關查不到。

紀又銘說，他並非這次養雞場的特約獸醫師，畜牧場業者通常貸款養蛋雞，再用賣蛋所得錢償還貸款，多半會先隱匿禽流感等疫情，活著的雞還能繼續下蛋，若全場遭撲殺消毒，經濟會陷入危機，無法償還貸款。

廣告 廣告

紀又銘說，化製場合約中，死亡超過一定數量還要多付費，若數量異常也會被通報，業者隱匿不報，應該考量經濟跟怕麻煩，也許有難言之隱，希望政府可以檢討補助跟保險制度，讓畜牧業者可以勇於主動通報。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中豐康牧場蛋雞禽流感病死竟就地埋 全場5000多隻今全面撲殺

台中蛋雞場染禽流感涉隱匿 1/10即出現症狀仍出蛋

台中蛋場爆H5N1禽流感 衛生局急匡接觸者：國內無人類病例

台中蛋雞場隱匿禽流感疫情 吹哨農友：員工大量埋雞露餡

