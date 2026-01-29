台中養雞場隱匿禽流感「亂埋病死雞」 盧秀燕宣布裁罰115萬！問題蛋品流向曝光了

台中豐原一家蛋雞場涉嫌隱匿禽流感、亂埋病死雞，盧秀燕宣布裁罰115萬元。（台中市政府提供）

近日苗栗後龍出海口驚見大量病死雞，經追查源頭來自台中豐原一家蛋雞場，送驗確認為H5N1亞型高病原性禽流感，然而業者早在本月10日就出現雞隻禽流感症狀卻沒有通報，還私自亂丟、掩埋病死雞，台中市長盧秀燕表示，市府依法採最重開罰，總計開罰115萬元。

盧秀燕在臉書發文表示，經追發現該蛋雞場涉嫌隱匿病情、隨意掩埋病死雞，惡性重大，台中市府依法開罰最高額100萬元，另病死雞未依規定送化製處理，同樣也採最重罰15萬元，共115萬元。

盧秀燕強調，防疫視同作戰，絕不能便宜行事，才能守住產業和食安。市府29日上午已到案場執行撲殺作業，撲殺約5,000隻可能染疫雞隻，並對案場及周邊徹底消毒，把風險降到最低。

盧秀燕宣布裁罰業者115萬元，鄭照新強調台中不是疫情破口。（台中市政府提供）

問題蛋品流去哪？台北、苗栗最多 台中店家曝光

至於民眾關心的蛋品流向，盧秀燕表示，經查自今年1月1日至27日，案場豐康畜牧場蛋品共流出7,125台斤，農業局已於現場當場查封236台斤。已流出市面的7,125台斤蛋品中，有660台斤販售至台北市農匠市集股份有限公司、4,640台斤販售至苗栗縣上圓商行，市府已通報台北市政府及苗栗縣政府衛生局。

針對流至台中地區的蛋品，盧秀燕說市府也已掌握去向、落實下架，目前市售端沒有問題蛋品流通，強調台中對食安採取最高標準、嚴格把關會持續守住大家的健康與安心。

市府說明，流至台中地區的問題蛋品包括160台斤提供農會供銷部販售給散客、320台斤提供「有雞樂園」販售給散客，240台斤分別販售給「九號碼頭福科店」「老喬冰菓室」、豐原區的「葉家刈包」「植暇室餐廳」、位於潭子區及大里區的雞蛋糕及中區「橫綱燒肉店」等7家餐飲業者；另有1,105台斤販售給85名個人買家；市府已實地稽查台中地區農會供銷部並現場下架12台斤，此外也實地稽查「有雞樂園」及7家餐飲業者，落實下架回收。

鄭照新稱台中第4個感染 強調非疫情破口

此外，副市長鄭照新也鼓勵民眾若有發現異常即時檢舉通報。鄭照新說，2026年短短1個月，台中已經是第4個禽流感感染城市，雖然是4個城市當中發生規模最小的，但因台中是第2大城，市府高度警戒。鄭照新還強調台中不是禽流感疫情的破口，台中是中南部這波疫情蔓延的受災城市。

