台中館旅展限定！ 觀旅局聯手優質業者推限定優惠與滿額抽獎

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】「2025 ITF台北國際旅展」今（7）日至10日，連續4天在台北南港展覽館一館盛大登場。台中市政府觀光旅遊局攜手在地優質旅宿業者、四大公協會與大甲區農會，推出專屬旅展限定優惠與滿額抽獎活動，千萬別錯過這波搶好康機會！

▲台中業者熱情介紹台中好禮。

觀旅局長陳美秀表示，台中館今年以「台中國際花毯節」為主軸設計，適逢明（8）日花毯節即將登場，提前在旅展邀請北部的朋友來台中逛逛花毯節，並且讓參觀旅展的民眾感受節慶氛圍。今年花毯節以卡通頻道的國際知名IP「飛天小女警」為核心主題，以史上最大規模的主花毯（高18米、直徑60米）為核心，每日上演泡泡與水霧特效搭配機械動態自動展演；花毯內更設置盪鞦韆、甜甜圈店等場景，讓大小朋友都能參與其中。活動預計吸引超過百萬人潮，邀請全台的朋友一同在花海中體驗台中的創意與浪漫。

今日旅展首日，台中吉祥物「歐米馬」現身與民眾熱情互動，現場氣氛熱鬧非凡，每日台中館都有精彩舞台活動輪番上陣，由「帶你玩遍山海屯城」介紹台中秘境、「台中超人氣景點」推介旅客熱愛的觀光熱點、「台中人氣好食」介紹在地美食、「台中超人氣王」則邀請業者上台參與趣味問答及1元競標活動，讓民眾買得開心、玩得盡興。更有Kahoot線上互動問答遊戲，深受年輕族群喜愛，參與者還有機會獲得驚喜好禮！

觀旅局表示，此次旅展集結台中優質飯店、公協會及特色業者共襄盛舉，祭出多項限時優惠。「旅幸福集團」推出住宿券買5送1，「惠來大雪山森林會館」及「日光溫泉會館皆推出限定超值方案；好禮協會則攜手2家業者，在4天展期內輪番推出不同優惠，包括「埕憶送禮的」法式雪雲千層派原價450元、展場價350元，以及「PINTRUE品醋迷」推出兩瓶優惠價1780元、原價1880元。糕餅公會的「左心房友禮」單筆滿千享85折；高茗茶葉購買蜜香紅茶即贈三角立體茶包；IvyHouse品菓屋更推出買大送小優惠。

大甲區農會與匠師的故鄉休閒農業區產業促進協會合作，推出茶樹純露200ml，從原價450元下殺至特價300元，極具吸引力。「玄羽滴雞精」11月7日至8日提供經濟體驗組，雞精、茶包與雞肉鬆任選三件特價388元，原價高達616元；「以諾莊園SOD紅薑黃本舖」於11月9日至10日祭出SOD紅薑黃酵素膠囊旅展限定價2850元、再享95折，並贈送泡湯券或等值商品。此外，榮獲2025台灣百大糕餅金質獎的「紅薑黃重乳酪起司（黃金餅）」也將於展場限量販售，原價588元，特惠價488元並附贈錦盒禮袋。

觀旅局補充，只要至「大玩台中館」服務台按讚、追蹤「大玩台中」粉專或下載APP，就可獲得限量小禮物。開幕當日更發送面額50元折價券，全館單筆消費滿500元，即可參加「台中轉好禮趣」抽獎活動，還有限量集章活動，獎品豐富，機會難得。歡迎大家把握機會親臨「大玩台中館」，享優惠、拿好禮、玩台中！