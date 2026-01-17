台中首創 公車加裝緊急求救鈕

近年公共運輸治安事件頻傳，民眾搭乘公車、捷運等運具有所疑慮。台中市交通局首創市區公車試辦設置緊急求救按鈕，一按鍵就能啟動警示系統，公車車頭與車尾LED燈同步顯示「SOS 請幫我報警」標語。交通局長葉昭甫表示，66輛新電動公車已完成緊急求救按鈕設置，未來將列為新車標配。

為提升大眾運輸在突發事件中的應變能力，交通局首創市區公車試辦設置緊急求救按鈕，公車行駛過程不論是遭遇騷擾、暴力或其他緊急情形，駕駛可透過緊急按鈕立即發出對外求救訊號，讓外界得以及時伸出援手。

葉昭甫指出，緊急事件處理分秒必爭，發生初期是關鍵救援時機，公車緊急求救按鈕設置於駕駛座旁，操作簡便，不需車上乘客介入即可發出警訊，有效降低乘客報警可能激怒歹徒的風險。

葉昭甫進一步表示，台中市目前66輛新電動公車完成緊急求救按鈕設置，未來將列為新車標配，並結合先進駕駛輔助系統（ADAS）與駕駛訓練，全面升級交通安全防護網。

交通局說明，去年12月試辦時，僅有個位數公車設置，因未發生影響電路系統情形，測試良好，今年1月起擴大實行，現有公車可以透過路線控制盒加裝按鈕或另設代碼方式，即可完成設置，由於成本不高，且可提升突發事件中的應變能力，公車業者均相當認同。

市議員吳瓊華肯定公車設置緊急求救按鈕，但認為應該全市1300輛公車都要設置，以備不時之需，另建議LED燈「SOS 請幫我報警」標語要醒目，及加強對民眾宣導，否則發生事故時，路人恐搞不清楚公車有緊急情事，而錯過報警黃金時機。

通勤族白小姐指出，現在搭乘大眾運輸讓她神經變得很緊繃，都不敢去想像，否則只會愈來愈不敢搭，如今有了緊急求救按鈕，多一道防護，讓她放心不少。