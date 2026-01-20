台中首創！避難包內建「物資清單」 盧秀燕：開放公益授權

台中市長盧秀燕20日在市政會議上親自公開展示由台中市消防局研發的「多功能防災避難包」。（馮惠宜攝）

台中市長盧秀燕向來有「帶貨女王」之稱，20日她在市政會議上親自公開展示由台中市消防局研發的「多功能防災避難包」，這款具備外觀高辨識度與強大實用性的創意產品，不僅讓行政院災害防救評核委員與各縣市驚艷，盧秀燕更當場宣布將開放「公益授權」，號召民間力量共同落實防災。

這款由消防局設計的避難包，最大亮點在於其極強的空間轉化能力。盧秀燕現場演示指出，包身兩側拉鍊可完全展開，瞬間變身為大面積的「野餐墊」或「避難地墊」，若遇災害需前往收容所打地舖時，能立即提供乾淨的鋪墊功能，操作簡便，民眾皆能輕易上手。

此外，避難包內層巧妙印製了防災知識與應備物資清單，民眾打包時無需費心背誦，只要依循包內文字指引即可精準準備全家人的救命物資。盧秀燕表示，考量製作成本較高，目前除作為活動贈品外，市府特別宣布採取「開放版權」與「公益授權」模式，歡迎企業或機關團體登記仿製。她強調，此舉如同市府每年廣受好評的小提燈，期盼透過與民間合作，讓這項結合收納、教育與防潮功能的創新設計落實到每個家庭中。

