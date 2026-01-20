台中首創!防災避難包內建"物資清單" 展開秒變地墊

中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導

台中市長盧秀燕，今天（20日）在市政會議上，親自秀出一款包包，難道又公開帶貨嗎？原來這是由消防局研發的，多功能防災避難包，只要幾個步驟，就能完全張開來，瞬間變身為大面積的"避難地墊"，內層還貼心印製圖案清單，讓民眾輕鬆備齊救命物資！





台中首創！防災避難包 內建「物資清單」 展開秒變地墊

防災避難包秒變野餐墊。

在墊子上，可以坐著休息，喉嚨乾就喝點水，真的好累了，馬上躺下來瞇一下，這也是野餐墊吧？不過，示範者是女消防員，官方展示的地點，在消防局！

台中首創！防災避難包 內建「物資清單」 展開秒變地墊

野餐墊秒變防災避難包。盧秀燕親自秀出的，是消防局研發的"多功能防災避難包"，外皮防潑水，包身兩側拉鍊一展開，瞬間變身為大面積的"避難地墊"！遇到災害可以打地鋪用，不需要時，幾個步驟就能收成這樣，像是購物袋，輕便拎著、揹著走！打開來，避難包內層印製應備物資清單，民眾不用背誦，只要依循圖案指引，就能精準備齊救命物資！

一旦像是地震來襲，第一時間人員成功避難後，或許就要疏散往收容所，防災包立刻派上用場！盧秀燕特別宣布，採取"開放版權"，與"公益授權"模式，民間登記了就能仿製，希望落實防災觀念，到每個家庭中。





