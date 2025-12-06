台中首座市立醫院啟用 「智慧醫療、醫養全一」迎戰長照3.0

台中市立老人復健綜合醫院（市立醫院）6日隆重開幕。（馮惠宜攝）

台中市公共醫療邁入新里程碑！眾所矚目的台中市立老人復健綜合醫院（市立醫院）於6日隆重開幕，市長盧秀燕致詞時，強調該院落成啟用成功填補了台中公立醫院的缺口。衛福部部長石崇良則盛讚，在台灣即將邁入超高齡社會之際，市立醫院將作為國家「長照3.0」政策的重要示範基地，全面開創「智慧醫療、醫養合一」的全齡照護新時代。

台中市立老人復健綜合醫院（市立醫院）6日隆重開幕，台中市長盧秀燕、衛福部部長石崇良等多位貴賓皆出席開幕典禮。（馮惠宜攝）

台中市長盧秀燕致詞時強調，新建醫院是回應市民對醫療、長照及急救的迫切需求，本案為「台中史上規模最大醫療BOT案」，承辦的中醫大團隊將總投資金額從最初80億元追加至「超過新台幣157億元」。醫院建構「醫養合一」體系，北院區主責急重症與急性後期醫療（PAC），南院區專注長照與社區服務，實現「急救到長照的完整照護鏈」。

衛福部石崇良部長指出，台灣高齡人口已達19.9％，即將邁入超高齡社會，預計115年上路的「長照3.0」目標為「健康老化、在地安老」，市立醫院為重要落實點。他透露，最關鍵的「急性後期照護（PAC）」正規畫將健保給付時間從3個月「延長至6個月」，後3個月著重「生活恢復」，幫助病患重返社區，醫院亦導入智慧醫療減輕人力負擔。

台中市立老人復健綜合醫院（市立醫院）6日隆重開幕。（馮惠宜攝）

中醫大董事長蔡長海將市立醫院定位為「全台灣高齡AI醫療的示範醫院」，目標打造「全亞洲」最現代的Smart AI Hospital。醫院試營運期間門診量已破3.5萬人次，總床位達1427床（含499床急性、300床長照等），提供「一站式完整照護」，並導入生成式AI照護機器人「愛寶」提升效率。

