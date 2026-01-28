台中首案路燈換裝取得碳權 減碳效益等同種百萬棵樹

台中首案路燈換裝取得碳權，點亮城市賺「綠金」。（建設局提供）

記者楊文琳／台中報導

台中市推動城市永續發展再寫新頁！台中市政府建設局推動「路燈光亮計畫」，將舊式高耗能鈉光燈全面汰換為ＬＥＤ節能燈具，日前經環境部審議通過，成功註冊為台中市首案將路燈節能成效轉化為「碳權」的自願減量專案，不僅提升夜間照明品質與通行安全，更將節省電力轉化為可量化的「綠色資產」。

台中市政府建設局長陳大田表示，市長盧秀燕重視城市安全與永續發展，積極推動節能減碳政策，「碳權」即是將減少的碳排放量經查證、認證後轉化為具體的環境資產。市府於１１３年完成一千九百六十盞高耗能鈉光路燈汰換，全面改採高效率ＬＥＤ燈具，並於多處重要路口設置四臂燈桿，提高照度與照明均勻度，讓行人通行更加安全，也同步大幅降低用電量與碳排放，兼顧公共安全、財政永續與淨零目標。

建設局進一步指出，此次首批通過註冊的路燈節能專案，預估未來十年可取得近三千噸二氧化碳當量的碳權。隨著全市路燈持續汰換及智慧化升級，目前正在設置的智能路燈，也將持續申請碳權，預計可再爭取約一點七萬噸碳權，合計可取得約兩萬噸碳權，相當於約一百一十一萬棵樹一年的吸碳量，減碳效益十分可觀。