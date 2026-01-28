台中首案路燈換裝取得碳權3千噸

建設局推動「路燈光亮計畫」，將舊式高耗能鈉光燈全面汰換為LED節能燈具。

台中市政府建設局推動「路燈光亮計畫」，將舊式高耗能鈉光燈全面汰換為LED節能燈具，日前經環境部審議通過，成功註冊為台中市首案將路燈節能成效轉化為「碳權」的自願減量專案，不僅提升夜間照明品質與通行安全，更將節省電力轉化為可量化的「綠色資產」，展現市府落實淨零轉型的具體行動。

台中市政府建設局長陳大田表示，市府於113年完成1960盞高耗能鈉光路燈汰換，全面改採高效率LED燈具，並於多處重要路口設置4臂燈桿，提高照度與照明均勻度，讓行人通行更加安全，也同步大幅降低用電量與碳排放，兼顧公共安全、財政永續與淨零目標。

建設局指出，此次首批通過註冊的路燈節能專案，預估未來10年可取得近3,000噸二氧化碳當量的碳權。隨著全市路燈持續汰換及智慧化升級，目前正在設置的智能路燈，也將持續申請碳權，預計可再爭取約1.7萬噸碳權，合計可取得約2萬噸碳權，相當於約111萬棵樹1年的吸碳量，減碳效益十分可觀。

陳大田強調，路燈換裝對市民最直接的感受，就是「回家的路變得更亮、更安全」。新式LED燈具有效改善傳統鈉光燈昏暗、顯色不佳等問題，提升夜間行車與行人安全。市府將持續從「照明升級」走向「城市永續」，讓每一盞路燈都成為守護市民生活與環境的重要力量。