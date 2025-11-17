台中首辦客語短講簡報比賽 用客語談永續
[NOWnews今日新聞] 為推動客語扎根家庭、校園及社區，並培養年輕世代以客語關懷世界議題，台中市政府客家事務委員會（16）日上午於台中社會創新實驗基地舉辦《永續未來・客語薪傳－SDGs客語短講簡報比賽》，20位設籍、就讀台中市的學生、青年、社會人士以客語分享對聯合國永續發展目標（SDGs）的創見，現場氣氛競爭熱烈，個個參賽者展現青年世代全程以客語述說S D G s的世界觀，展現自信與創意。
客委會主委江俊龍表示，永續發展不僅是全球趨勢，也是地方文化永續的重要使命，今年中市府創全國之先，首次辦理客語短講簡報比賽，期許透過此活動，鼓勵年輕人用客語談論氣候變遷、性別平權、減碳行動、教育創新等議題，讓「講客語」與「談永續」相互連結，成為在地文化與全球視野的聚焦點。今天的比賽吸引許多民眾報名，有母子、母女、兄弟各自選組別報名參賽，全家熱烈響應此活動非常可喜，讓人感動值得讚許!
客委會說明，此次比賽共分為「學生組」與「社會組」，參賽者以客語進行 8 至 10 分鐘的簡報短講，內容豐富多元，如「客家人的勤儉與消費」、「守護山城母親河大甲溪」、「語言守護客家文化」、「減碳生活提案」、「地方創生與文化永續」、「客家人的敬山愛水」等多元主題，參賽者除了以流暢的客語表達，輔以創新簡報吸引評審目光，也融入圖像、數據分析等多元呈現，展現客語多面向應用的可能性，經過激烈角逐後，最終評選出特優、優等、佳作等獎項，特優者獲頒獎金1萬元。
台中教育大學學生陳孟宏，是現場唯一以詔安腔呈現的參賽者，他表示在大一時意識到已經過世的阿嬤是詔安客，自己是客家人，開始參加客語認證班學習客家話，僅一年的時間就勇敢上場。
社會組蔡兆程表示，在參賽過程當中學習到非常多經驗，例如簡報內容文字敘述不宜多，要用自己的話語來吸引大家注意聽講，不用照本宣科等等。
參賽者劉芷榕同學表示，因為自我期許想要自我挑戰，這次比賽的內容及簡報都是自己一手操作及準備的，而SDGs議題是一個現代、國際化的詞語，所以很多詞彙很難用客家話表達出來，需要特別想辦法用別的詞語替換，所以準備近1個月。
客委會補充，未來將持續結合教育、文化與青年創新，打造更多元客語公共平台，讓更多年輕人願意開口講客語，並以客語述說屬於這一代的永續故事。
客語短講簡報比賽邀請校長張暒玟、校長饒彩彬、教授邱湘雲、教授楊名龍、主任劉宏釗及老師黃睦琇等6位評審委員進行評分，評審們皆對參賽者的勇氣讚譽有加，同時給予如儀態、自信心及簡報技巧等回饋與建議。（臺中市政府客家事務委員會廣告）
更多 NOWnews 今日新聞 報導
神岡文化季超熱鬧 三千人嗨翻客家盛典
親子秋收日 忘憂谷食農體驗帶你玩農村
巨星匯聚台中 跨年與新年演唱會接力登場
其他人也在看
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊、落羽松...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、落羽松、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
天選之人！狂擲12聖杯抱回16萬8888元 小妹妹曝「這樣用」
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導太強運！已邁入第22年舉行的「鯤鯓王平安鹽祭」昨（15）日起一連兩天在台南北門南鯤鯓代天府廟埕舉行，活動以「祈福同心，把幸福曬回來」為題，除了平安鹽袋外，更舉辦了擲筊比賽吸引民眾試試手氣，擲最多聖杯者可獨得16萬8888元，今（16）日稍早得主出爐，一名與父親來參加活動的吳小妹妹，狂擲12個聖杯拔得頭籌，抱走高額獎金。民視 ・ 14 小時前
「不能錯過這班車！」母大雨中背孩狂奔趕治療…公車駕駛長1舉暖爆
入秋後的大雨常讓通勤節奏打亂，卻也讓城市裡的微光更加動人。台北市第十八屆「公車友善心運動」頒獎典禮於10月15日舉行，主題「安全乘車幸福相伴」強調駕駛長與乘客共同營造友善文化。現場多位獲獎駕駛分享暖心故事，其中一段「為了孩子不能錯過這班車」的雨中場景惹鼻酸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《山鄰款待》市集圓滿落幕 邀您親訪中臺灣與金門感受最真實的款待
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】由交通部觀光署主辦、阿里山國家風景區管理處主責，並統籌參山、日月潭及金門觀互傳媒 ・ 8 小時前
NTSO 80週年特展「時間的樂譜」登場 以「原生交響力」譜寫臺灣音樂記憶
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】文化部所屬國立臺灣交響樂團即日起至12月7日舉辦「時間的樂譜—國立 […]觀傳媒 ・ 1 天前
峨眉體驗自然好風光 十二寮休閒農業區慢漫生活節登場
新竹縣「2025慢漫生活節」於11月15、16日在峨眉鄉十二寮休閒農業區舉辦，除了結合市集、手作體驗、音樂表演、客庄野菜風味餐盒，今年更推出「定向尋寶贏黃金」驚喜活動，讓參與者在探索自然的同時，有機會把黃金獎品帶回家。十二寮休閒農業區辦理慢漫生活節活動，希望參與者從快節奏都市生活回歸自然與農村的緩慢節奏。期透過文化行動與體驗活動，讓人重新思考「慢」的價值，喚醒人們對自然、生命與土地的感受。現場集結超過30組友善耕作小農與設計職人，展售原生種相關茶飲、在地小食、循環再生商品與文創選物。農業處指出，活動以四大主軸展現十二寮的在地特色與永續理念，包含「原生種DIY體驗」透過桂竹筷手作、植物槌染等活動，親手感受土地的香氣與溫度。「定向尋寶活動（黃金挑戰）」以山林為地圖，結合自然教育與探索樂趣，有機會獲得黃金大獎。更多新聞推薦 ● 全面關注兒童身心發展 賴清德宣布成立「兒少及家庭署」台灣好新聞 ・ 1 天前
台中梧棲浩天宮辦＂學術研討會＂ 各地專家學者到場參與
中部中心／綜合報導台中梧棲浩天宮，已經有超過三百年歷史，舉辦一場學術研討會，邀請來自全國各地的學者，從文化、管理到數位轉型等面向，深入探討媽祖文化的現代意義，浩天宮也宣布，將在明年，舉辦為期7天的，徒步北港進香活動。講堂內，眾人全神貫注，一同沉浸在講座當中。參加民眾：「我今天來參加活動，也是一起來幫忙，也可以認識更多媽祖的一些信仰，跟一些媽祖的生平。」台中梧棲浩天宮辦＂學術研討會＂ 各地專家學者到場參與（圖／民視新聞）台中市梧棲區浩天宮，歷史悠久，已經有300多年文化，廟方在今年首度舉辦了，學術研討會，邀請來自全國各地專家學者，共同探討，歷史文化、寺廟經營以及宗教數位轉型等重要研究。梧棲浩天宮主委王經綻：「今天辦理"浩天宏圖"學術研討會，我們希望將媽祖的珍貴資料，好好整理，也讓更多人了解浩天宮的來龍去脈，體會到大庄媽，為什麼對五十三庄這麼重要。」參加民眾：「之前有參加過，媽祖文化的論壇跟研討會，自己從小也就有跟隨媽祖文化的信仰，也在過程中跟著老師一起學習。」梧棲浩天宮明年農曆3/10 將展開為期7天徒步北港進香活動（圖／民視新聞）廟方同時也在研討會上宣布，將在明年展開為期7天的徒步北港進香活動。梧棲浩天宮主委王經綻：「明年丙午年，農曆的三月初十，浩天宮大庄媽要起駕，徒步7天往北港進香，是我們地方一年一度重要的盛事。」台灣媽祖文化研究協會理事長蔡相煇：「我覺得對將來台中港的發展，港區的繁榮，一定有很大的促進作用。」主委也表示，浩天宮，不單單只是一間宮廟，承載了文化記憶，同時也凝聚地方情感。原文出處：台中梧棲浩天宮辦「學術研討會」 各地專家學者到場參與 更多民視新聞報導洗碗海綿比馬桶還髒？專家：完全是細菌天堂民視溫情短劇「媽祖在人間」啟動！今舉行祈福記者會把握好天氣！氣象署曝「這天」轉涼 下週低溫恐跌破12度民視影音 ・ 1 天前
13米聖誕樹亮燈雪花秀絕美必拍！北高兩地愛Sharing威尼斯貢多拉公主體驗平安夜晚會一次看
統一企業集團年度盛事「愛．Sharing」，11月14日起於DREAM PLAZA、台北統一時代百貨、高雄夢時代以及統一集團各通路共創聖誕經典！今年以「威尼斯」為主題城市，呈現浪漫水都的獨特魅力。同時，今年「愛．Sharing」將邁入第10年！為感謝消費者10年來共同分享與參與，統一企業集團特別推出「10年有愛，10倍分享」活動，期間於統一集團指定通路消費即享點數10倍贈，更有機會獲得DREAM PLAZA 20萬元購物金及台北W飯店住宿機會。景點+ ・ 1 天前
雲林兩萬志工齊聚大會師 趣味競賽激發熱力點燃城市暖力量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林兩萬志工的力量今（15）日在雲林縣立體育館匯聚，縣府社會處與雲林縣志願服務互傳媒 ・ 1 天前
點亮健康藍光 台中市衛生局響應世界糖尿病日健走守護健康
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為響應2025年聯合國「世界糖尿病日」，於東海大學陽光草坪舉辦由中 […]觀傳媒 ・ 12 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了
中1.2億爽過頭！66歲阿北瞞妻裝窮半年 半年後崩潰了EBC東森新聞 ・ 1 天前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
棒球》日本強化試合傳捷報！ 日本武士隊11比4力退強敵韓國
2025日本武士強化試合今天（15日）在東京巨蛋熱烈開打，日本隊中繼投手森浦大輔雖遭到韓國連續2支全壘打的重擊，讓對手先馳得點，但有著打線全場12支安打、海灌11分的援護，最終日本隊以11比4取得強化試合的首場勝利。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前