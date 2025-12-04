台中首間「海線好市多」落腳精機舊廠 盧秀燕證實了

台中市長盧秀燕。（圖／翻攝自盧秀燕臉書）





台中市第3家Costco（好市多）落腳海線。台中市都市計畫委員會本月2日通過「台中精機廠」舊廠都市計畫變更案，台中市長盧秀燕今（4日）議會證實，好市多透過地主台中精機提出用地審查。若最終經內政部審議核准，極有可能成為好市多在台中的第3家分店，但最終仍需由好市多對外公布。

盧秀燕表示，精機舊廠位於大肚山科技走廊、鄰近台灣大道，基地面積約3.21公頃，地理位置相當優越。未來捷運藍線規畫中的B9、B10站點也鄰近該區，交通條件相當具發展性。

市府經發局指出，市府為推動此案，與台中精機多次討論舊廠土地後續利用及交通動線規畫，同時多次拜訪好市多，希望促成台中第三家分店的可行選址。

都發局補充，配合台中精機遷往精密機械二期園區，舊廠土地將從工業區轉型為產業專用區，有助於活化長期閒置的空間。未來除可作為購物中心、商業使用外，也能供研發、企業總部等多元用途。

此外，作為都市計畫變更的回饋，申請單位將捐出約30%、約1公頃土地作為公園兼滯洪池、園道等公共設施，並將依規定繳納回饋金。市府指出，此舉不僅符合都市計畫公益性要求，也可提升周邊地區的公共服務品質與生活環境。

