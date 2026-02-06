台中馬上引客喜迎旅客逾400團
記者徐義雄／台中報導
台中市政府觀旅局今年馬上推出全新的「探索台中之美 引客獎勵方案」，結合九大主題活動推出獎勵遊程專案，可申請總團數更突破四百團，配合旅行社組團包裝遊程享有優惠，鼓勵國內、國外旅客到台中探索多變的城市面貌。
市府觀旅局長陳美秀表示，台中國際機場航線已拓展至二十六條，台灣好行及觀光公車路線串連台中市重要景點，輕鬆遨遊台中山城、海線、屯區及都心熱門旅遊景點，提供自由行旅人探索台中絕佳方式。
觀旅局連續兩年獲評交通部觀光署台灣好行評鑑績優單位，今年獲得「台灣好行服務管理及服務品質優化評比」全國第二名殊榮，為推動單位中唯一榮獲名次的地方政府。
「探索台中之美 引客獎勵方案」推動邁入第三年，吸引許多國內外的旅客參與，為推動深度遊程及台中品牌亮點活動，今年度更搭配九大主題推出全新的獎勵方案，涵蓋節日慶典、特色體驗、戶外運動與文化盛宴等多元面向，融入新興會展觀光活動主題，拓展更多不同客群參與，全年度不同主題提供旅客多元體驗，預定獎勵總團數將超過四百團，活動期間透過旅行社組團安排入住台中合法旅宿，達成指定條件即可申請獎勵優惠。
