台中馬崙新山線步道 6山友涼亭旁遭虎頭蜂攻擊受傷

（中央社記者蘇木春台中30日電）一行8名山友今天前往台中和平區馬崙新山線步道登山，不料在一處涼亭旁，突遭虎頭蜂群攻擊致6人受傷，消防局派員到場，將其中5人送醫；蜂巢處理，消防局也已通報林保署。

台中市消防局表示，今天上午10時40分獲報，和平區馬崙新山線步道4.5K涼亭處，有登山民眾遭虎頭蜂群攻擊受傷，立即派遣消防人員前往處理。

消防人員表示，中午12時32分到場接觸傷患了解，為一行8山友進行登山活動，有6名男性遭虎頭蜂群螫傷、意識皆清醒，其中5名患者由救護車送往衛生福利部豐原醫院治療，另有1名傷患自行就醫。

據了解，事發的蜂巢位於涼亭附近，消防局已通知林業及自然保育署台中分署麗陽工作站，後續將派員前往處理。（編輯：陳仁華）1141130