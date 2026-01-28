台中馬年元宵小提燈超夯 「拍姆明送姆明」31日首波贈送1000盞

姆明一族台中首波收藏地圖。 圖：台中市政府/提供

[Newtalk新聞] 農曆生肖馬年即將到來，2026中台灣燈會與Rights and Brands Asia（RBA）旗下80週年的國際知名IP「姆明一族（The Moomins）」跨界合作，自1月初亮相後引起打卡熱潮，除了位於台中市民廣場的「全球最大姆明氣偶」大受歡迎，多處知名地標及生活場景都看得到姆明一族療癒現身！

中市府觀旅局特別製作「姆明一族台中首波收藏地圖」，同步發起「拍姆明、送姆明」限時活動，1月31日將於台中市民廣場搶先送出1,000盞全台最萌的「姆明小提燈」，邀請各地民眾安排行程來到台中，全台首波入手姆明小提燈的收藏家就是你！

廣告 廣告

觀旅局長陳美秀表示，適逢馬年將至，中台灣燈會巧妙取用”Moving on” 的諧音與姆明(Moomin)的角色形象，以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，並延伸設計應景的「姆明小提燈」，特別融入「鐵馬」的元素，展現台中陽光、活力、永續旅遊的城市形象，造型可愛又接地氣，月初一發布就有超高的詢問度！

為因應民眾的熱情索取，加上學童們剛放寒假，正是親子共摺小提燈的好時候，中市府創新於燈會開幕前，發起「拍姆明、送姆明」小提燈搶先送的限時活動，即日起按著「姆明一族台中首波收藏地圖」拍下任一處的姆明，分享於社群（如FB、IG、Threads），或 LINE 轉傳給親朋好友，1月31日（星期六）來到台中市民廣場即可兌換姆明小提燈1盞，當天14:30開放排隊、15:00開始領取，每人限領1盞，限量1,000盞發完為止，想先入手的朋友請把握機會喔！

陳美秀局長說明，近日有許多民眾分享這個冬天走在台中，最療癒的時刻就是看見姆明出現在城市街頭，除了台中市民廣場那隻21公尺高、全世界最大的「巨型姆明」，台中公園、高鐵台中站、火車站、台中捷運、台中陽明市政大樓、東區恊園好宅、中央球場、各區公所也都有姆明一族的可愛身影，城市新地標台中國際會展中心2月初將有另一隻巨型姆明驚喜現身，一起讓療癒系童話角色融入城市日常，也讓全城持續散發著「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」的溫暖氛圍！

姆明一族依照場域特色，陸續現身台中多處城市地景，例如在台中市民廣場的「巨型姆明」，以純白、圓潤的姿態坐在草地上，彷彿邀請大家鋪上野餐墊、放慢腳步、享受冬日時光，並順著他的目光望向「姆明一族」3D動畫，觀賞他們喝著咖啡、吹著泡泡、飄出全台最大裸視3D螢幕的有趣互動，3D動畫將於1月31日前限時登場，每日上午 10 點至晚間 10 點，每 15 分鐘播放一次，喜歡姆明的朋友一定要來看。

此外，近日在台中公園日月湖新登場的姆明氣偶，以超放鬆的躺平姿態漂浮在湖上，結合水景、周邊古蹟及綠地景觀，為歷史悠久的公園增添夢幻童話氛圍，歡迎大家按著收藏地圖化身「幸福蜜馬」的收藏家，與台中的和煦冬陽相伴，感受今年冬末最溫暖的療癒能量！

觀旅局補充，2026中台灣燈會將於2月15日（小年夜）至3月3日（元宵節）在中央公園登場（除夕休展），跨市府5大機關佈設7大展區，主燈設計更將創下全台之最，以60公尺寬的巨型童話場景呈現「極光下的姆明谷」，結合國內首創氣偶動態機械展演、表演藝術、沉浸式聲光效果打造全景式環境劇場，邀請各地民眾及國、內外遊客提前安排春節期間來台中旅遊，白天欣賞城市景緻、夜間漫步中央公園賞燈，一起歡喜迎馬年、甜蜜遊台中！燈會最新消息及更多旅遊資訊，歡迎上台中觀光旅遊網( https://travel.taichung.gov.tw/zh-tw/event/activitydetail/9975 )查詢。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

盧秀燕可以發「馬上有錢」春聯 陳俞融：普發現金卻不做實在諷刺

賴清德同意陳菊請辭 總統府：病情持續進步、但完全康復仍需時間