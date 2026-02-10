台中馬年小紅包初一開搶 盧秀燕4宮廟發送「馬到金來」

2026農曆丙午馬年將至，台中市長盧秀燕2月17日大年初一將到4間宮廟發送賀歲小紅包，而今年小紅包以「豐盛共享」為主題，採左右開合設計，合攏時呈現兩匹駿馬並肩前行，象徵市政成果蓄勢待發、攜手向前。

台中市小紅包以豐盛共享為主題，採左右開合設計，合攏時呈現兩匹駿馬並肩前行，象徵市政成果蓄勢待發、攜手向前。（圖／中市民政局提供）

民政局長吳世瑋指出，盧市長春節期間走訪宮廟發送小紅包，每年都吸引大批市民排隊領取、沾喜氣，已成為許多市民迎新年的期待行程。今年大年初一盧市長將連跑4間宮廟發送小紅包，祝福大家新的一年馬到成功、福氣滿滿、事事圓滿。

小紅包展開後內貼有十元硬幣，並印有「馬到金來」燙金祝賀詞，祝願市民新的一年事業、財運與生活都能順利進帳、好運連連。主視覺以「流動」與「變形」為設計主軸，透過數字自然延展、重組為馬的輪廓，呈現奔馳向前的速度與力量感。

盧市長大年初一連跑4宮廟發送新春賀歲小紅包，時間地點快掌握。（圖／中市民政局提供）

線條質感取材自馬毛細緻墜落的意象，象徵市政推動中柔中帶剛的治理精神，並以筆觸留白展現政策執行所需的彈性與包容。結構上採左右開合設計，展開後呼應「豐盛共享」理念，象徵將福氣與施政成果送入市民生活，與大家共享收穫與喜悅。

2月17日發送行程為上午8時前往大里區七將軍廟、9時至西屯區永安宮、10時到潭子區潭水亭，最後一站於11時20分抵達龍井區龍泉岩。民政局提醒，馬年新春賀歲小紅包各宮廟發送數量有限，送完為止。

相關發送時間與地點資訊，可至民政局臉書粉絲專頁或官方網站查詢，請民眾留意最新訊息。

