台中馬年燈會「嚕嚕米」主燈 盧秀燕強調「不是河馬」是小精靈

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中台灣元宵燈會今年結合超人氣IP「姆明(Moomin)」(嚕嚕米)，推出「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON」燈會主題，打造60公尺「極光下的姆明谷」主燈秀，近來引起網友熱議，「姆明不是河馬」，指出台中市府馬年誤把姆明當馬設計馬年主燈「貽笑大方」；台中市長盧秀燕今日在新年首次的市政會議中再強調，「昨天姆明有請她澄清」，並三度強調「姆明不是河馬」，台中市只是取姆明(Moomin)諧音盼新年「Moving on」，「幸福密馬」則是配合馬年有「幸福密碼」的意義，她並要大家「輕鬆一點」。

台中市推出的中台灣元宵燈會(台中燈會)今年訂自2月15日小年夜在中央公園隆重登場到元宵節，昨日燈會主題曝光，結合國際知名IP「姆明一族(The Moomins)」打造「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」主題，將有全台最大60公尺「極光下的姆明谷」主燈秀，更有21公尺巨型姆明與3D裸視動畫限時亮相。

不過，燈會主題曝光後，引起網友熱議，不少網友「指正」強調，姆明不是河馬，而是小精靈，台中市誤用馬年主題，根本貽笑大方。

盧秀燕今日在市政會議透過直播再強調，今年燈會選擇來自芬蘭的「姆明一族(The Moomins)」IP原因，因芬蘭連續第8年獲評為全球最幸福國家，與台中幸福城市有幸福的連結；第二今年適逢姆明80週年，國際都有相關慶祝活動，台中也在此熱潮推出姆明主題燈會。

她還說，「姆明有交代，要她幫忙澄清，它不是河馬」，並連用「不是河馬、不是河馬、不是河馬」，三度強調後，指出，「它只是長得像河馬的精靈」，台中只是取姆明(Moomin)諧音盼新年「Moving on」，「幸福密馬」則是配合馬年有「幸福密碼」的意義，且小提燈是姆明騎「鐵馬」，也融入台中有200多條自行車道是自行車之都的意義，盼大家「輕鬆一點」。

台中馬年燈會「姆明」主燈網議非馬，盧秀燕三度強調「不是河馬」、輕鬆一點。(記者蘇孟娟攝)

