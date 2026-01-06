台中馬年燈會「姆明」像河馬非馬「是精靈」掀熱議

今年的中台灣燈會結合國際知名IP芬蘭的「姆明」引發討論。（圖／東森新聞）





迎接馬年到來，今年的中台灣燈會結合國際知名IP芬蘭的「姆明」引發討論，因為牠看起來像河馬，但又不是馬，是山中小精靈，還有人質疑為何不用台中自己的吉祥物「歐米馬」。台中市長盧秀燕強調，選用「姆明」有3個原因，因為芬蘭是幸福國家，台中是幸福城市，小提燈是姆明騎鐵馬，鐵馬也不是馬，就是創造一個話題，吸引更多人來看燈會。

充氣過程縮時拍攝，圍著藍色圍巾、水汪汪大眼睛，這隻21公尺高的姆明就坐在台中市民廣場，陪民眾一起野餐。

民眾：「應該是河馬吧，我知道嚕嚕米是什麼，但是當下看想不到他是嚕嚕米。」

今年是馬年，中台灣元宵燈會選了來自芬蘭的姆明，推出「幸福蜜馬」當主題，引發熱議。有人說，姆明長得像河馬，就硬說人家是馬，人家明明就是小精靈不是馬，要說他是馬，姆明不排除提告。不過也有人說，台中本來也有屬於自己的吉祥物，就是歐米馬。

民眾：「沒有看過歐米馬，可以放在一起，我覺得這邊有點太空了，可是感覺大家比較知道嚕嚕米。整體看起來，嚕嚕米比較可愛一點，而且知名度比較大。」

后里馬場的歐米馬，雖然是台中吉祥物，但一堆台中人不知道，論知名度，芬蘭的姆明大贏，但牠是小精靈，只是長得像河馬，但河馬也不是馬，到底市府為何要選牠。

台中市長盧秀燕：「因為芬蘭這個國家，第8年被世界組織評選為全世界最幸福的國家，台中也曾經被評選過全台灣最幸福的城市，幸福就是我們今年的主題。」

台中取姆明諧音，盼望新年「Moving on」，而且今年剛好是姆明80周年，國際上都有慶祝活動，台中趁勢推出姆明主題燈會，高知名度又可愛，創造話題，吸引大家來台中。

台中市長盧秀燕：「有人說姆明看起來像一隻河馬，明年是馬年，他是不是河馬？他自己說他不是，他是小精靈喔。」

而這次的小提燈是姆明騎鐵馬，台中有200多條自行車道，強化自行車之都，不論它是河馬還是精靈，這可愛的巨大身影，已經成為台中街頭最吸引目光的焦點。

