台中駕駛疑低頭操作導航追撞臨停1車 再撞停車格4車

（中央社記者蘇木春台中22日電）阮姓男子昨天晚間開車行經台中市北區，疑因低頭操作導航分心，先追撞張男駕駛車輛，再推撞路邊停車格內4輛車，共造成6車連環撞、2人受傷，確切肇因待警方調查釐清。

台中市警察局第二分局今天表示，警方21日晚間9時49分獲報，北區中清路一段發生多車交通事故，立即派遣警力到場處理，並實施交通疏導。

警方調查，34歲阮男駕駛自小客車，沿中清路一段慢車道，由北平路往天津路方向行駛時，疑因低頭操作車內導航設備分心，不慎與臨時停靠於路邊56歲張男駕駛的自小客車發生碰撞，致車輛再向前推撞停放於路邊停車格內的4輛自小客車，形成6車連環事故。

廣告 廣告

事故造成阮男臉部、胸部受傷及張男腳部受傷，所幸傷者意識清楚，經送醫治療後均無生命危險；其餘4部車輛均為停車狀態，未有駕駛在車內。

經員警依規定實施酒測，2名駕駛均無酒駕。全案警方將調閱周邊路口監視器影像，進一步釐清確切肇事原因。（編輯：陳仁華）1150122