台中駕駛酒後自撞石墩 乘客不適送醫全遭連坐開罰

（中央社記者蘇木春台中28日電）李姓小客車駕駛今天清晨酒後開車，載4名友人返回租屋處，行經台中西屯區一處路口時，不慎自撞路旁石墩，駕駛經警方酒測發現超標，除被依法送辦外，車上其餘人也遭連坐開單。

台中市警局第六分局表示，今天清晨5時15分獲報，西屯區台灣大道與惠中路口發生交通事故，立即派員到場處理。

警方初步調查，26歲李姓男子（駕照遭吊扣中）駕駛母親所有的小客車，車上載有友人2男2女，從夜店飲酒後準備返回西屯區的租屋處，行經案發地點時自撞路旁石墩。

李男經警方酒測，呼氣酒測值每公升達0.72毫克，車上乘客其中2男1女，因自述身體不適，由救護車協助送醫。李男警詢後被依公共危險罪嫌送辦，車上乘客則都被依酒駕連坐罰開單告發，可處新台幣6000元以上、1萬5000元以下罰鍰。（編輯：李淑華）1141228