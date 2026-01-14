台中騎士狂噴「死要錢」、「搶業績」 員警淡定開罰單被PO網

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區大連路昨(13日)發生一起交通取締爭議，一名機車騎士在路口遭警方攔查，他情緒激動當街狂噴「亂開單」、「死要錢」、「搶業績」，還說根本沒有闖紅燈，只是因為「煞車來不及」，而員警從頭到尾很淡定沒被激怒，依法完成開單程序的過程被PO網，引發網友熱議。

事件發生在13日上午，影片中可見，該名男騎士行經路口時，號誌由黃燈轉紅燈，機車超越停止線後停在行人穿越道上，遭第五分局水湳派出所員警當場攔查，騎士稱是在黃燈時發現煞車不及，才會停在該位置，強調「根本沒有闖紅燈」。

廣告 廣告

不過，員警向其說明，黃燈本就代表應減速慢行，紅燈亮起後超越停止線並停在行人穿越道上，即已構成違規，男騎士對說法並不接受，情緒逐漸升高，質疑警方「亂開單」、「死要錢」、「搶業績」、「莫名其妙」，甚至揚言一定會提出申訴，員警則簡短回應並提醒對方注意言詞，隨後依法製單，騎士拒絕簽收罰單，表示「沒違規為什麼要簽？」離去。

對此，第五分局表示，有關民眾於社群網站上傳影片，內容顯示民眾與員警爭執，經查係本分局員警發現民眾騎乘機車，於路口號誌顯示紅燈時，超越停止線且停於行人穿越道上，員警即上前告知違規並依法舉發，該民眾聽聞後不服取締，事後將影片上傳網路。

警方強調，依《道路交通管理處罰條例》第53條第1項規定，汽車駕駛人行經有燈號管制路口闖紅燈，處1800元至5400元罰鍰，員警取締過程符合規定。

【看原文連結】

更多自由時報報導

涉酒後性侵女兒348次被求處重刑 北捷警隊分隊長住處輕生

馬太鞍溪堰塞湖洪災19死5失蹤 光復鄉公所今晨被檢方搜索

我對美製車進口關稅估降至0％ 產業消息人士一句話總結

主任教官由愛生恨！男女教師在校嘿咻性愛片外流

