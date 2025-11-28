台中騎士突自撞路樹 當場失去呼吸心跳緊急送醫

南部中心／廖錦雄、劉尹淳 高雄市報導高雄市發生一起轎車擦撞休旅車的追撞意外，原以為只是單純車禍，但仔細一看，轎車的右前輪，居然不見了，引發民眾圍觀討論。警方到場後，駕駛供稱，早在追撞車禍前，先在國道擦撞分隔島，當時輪胎就掉落，他仍沿路直直開。警方將依危險駕駛，外加未保持車距，最高總共開罰7200元。沿路的監視器拍下，銀色轎車行駛在平面道路時，右前輪早就消失無蹤。（圖／翻攝畫面）馬路中央，一輛銀色轎車撞上前方休旅車，民眾聽到碰撞聲響，紛紛出來圍觀。目擊者表示，撞擊力也沒有很大，就是因為聽到有人在喊下來下來，過去看之後才知道有車禍。但神奇的是，後方的銀色轎車，右前車輪居然消失無蹤，引發民眾討論這車子，到底怎麼開的。民眾表示，輪胎不見還可以開到這裡，真的是很神奇的一件事情，硬開的是不是、超厲害的，頭一次看到。原本單純的車禍，卻爆出，早在兩車擦撞前，李男就已經先在國道上擦撞分隔島，才會導致右前輪脫落。（圖／翻攝畫面）車禍地點就在高雄三民區鼎山街，當時駕駛銀色轎車的李姓男駕駛，疑似沒保持安全距離，撞上停等紅燈的休旅車，警方獲報到場處理，原本單純的車禍，卻爆出，早在兩車擦撞前，李男就已經先在國道上擦撞分隔島，才會導致右前輪脫落。高雄市警察局三民二分局民族所所長朱家宏表示，本分局將持續調閱監視器，釐清李男是否涉及國道肇事逃逸，後續將依法究辦。沿路的監視器拍下，銀色轎車行駛在平面道路時，右前輪早就消失無蹤，從另一段畫面看到，因為少了右前輪支撐，轎車明顯搖搖晃晃，還一路直直開，果然就發生意外。機車行鄭老闆表示，煞車煞不住啦，煞車會打滑啊，沒有輪胎跟地上的摩擦減速，也是會出現火花啊，很危險啦不能開了啦。高雄市警察局三民二分局民族所所長朱家宏表示，車輛設備輪胎的部份不穩妥，且未依規定保持前車、後車車距，分別違反道路交通管理處罰條例，第30條之1第1項及58條第1項第1款規定，最高可處新臺幣7200元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。儘管雙方駕駛都沒有酒駕，車禍也無人受傷，但駕駛冒著車輪脫落的風險，危險開車上路，不只玩命，萬一釀成更大意外，後悔恐怕也來不及。原文出處：高雄離奇車禍！兩車擦撞引圍觀 民眾：啊右前輪咧？ 更多民視新聞報導拍板定案了！民進黨3縣市首長初選要辦「電視政見發表會」小貨車輪胎突脫落!? 國1寶山段4車連環撞釀1死女毒蟲攔查不停衝撞員警 警開槍擊中輪胎破窗逮人

民視影音 ・ 18 小時前