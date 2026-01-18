台中騎士經彎道摔車亡 地院認標誌過小判國賠165萬

綠燈一開，汽機車全速前進，但到了台中市文心路二段這個彎道，大部分騎士都會選擇減速。交通局在彎道旁設立了四面「輔2」標誌，黑色指向性箭頭搭配黃色底色，想要提前警示彎道，但能否起到作用，民眾有不同看法。

機車騎士何先生表示，「第一個，我覺得那個標誌大小是其次的問題，因為我看不懂那個在幹嘛，甚至是因為我平常也會在這條路上騎機車，我可能連這個標誌都不會注意到。」

機車騎士顏先生則說：「我會注意到它，因為這邊就是彎，其實正常來說，本來就要減速了啦，其實因為它也是有亮亮的，所以還是看得到。」

2023年10月，一名26歲王姓機車騎士行經此路段時，疑似因為天雨路滑失控衝出車道，撞上路旁燈桿身亡。事後家屬質疑，該處為易肇事彎道路段，市府設立的標誌不明、甚至遭樹葉遮擋，因此提出國賠434萬多元。

台中地院勘驗發現，「輔2」標誌依規定應設置長90公分、寬75公分的大型尺寸，但實際長寬僅74與60公分，屬於公共設施管理疏失，近期判決交通局應賠償165萬多元，全案仍可上訴。

台中市交通局交通工程科技正陳政凡回應，「該處為彎道，交通局已設置相關標誌標線，提醒用路人注意。本案已進入司法程序，交通局將再研究目前相關客觀事證，研議後續處理方式。」

台中市府強調，已加強在文心路二段彎道設置標誌標線，提醒用路人注意，後續將針對判決結果研議處理。