台中騎士買消夜遭追撞 狂刷一排7機車全倒！肇事駕駛嚇壞：太疲勞恍神
記者潘靚緯／台中報導
台中市沙鹿區靜宜商圈北勢東路上，29日深夜11點54分發生一起連環追撞事故，有學生剛好停車準備買宵夜，突然間一輛機車被追撞後暴衝，造成一整排機車全被撞倒，學生差點被撞到，嚇得驚聲尖叫，幸好及時閃避才沒有受傷。警方表示，肇事的王姓駕駛供稱行經北勢東路時，因疲勞恍神，追撞一名機車騎士，又再撞上路邊停放的7輛機車。
路口監視器拍下車禍過程，一輛機車停靠路邊正尋找停車格，不料遭後方一輛黑色轎車快速追撞，機車騎士與乘客當場被撞噴，一整排機車也遭殃，像保齡球瓶一般被撞全倒，現場一片混亂，造成張姓騎士及乘客2人四肢擦挫傷，送醫治療，雙方駕駛經酒測後均無酒駕情事。
警方調查，昨(29)日23時54分許，王男開車行經沙鹿區北勢東路538之2號前，自述疲勞恍神，撞上前方張男騎乘之機車後，張男向右再撞上路邊停放之7部機車，現場造成張男及其乘客共2人四肢擦挫傷，送醫治療後無大礙，已移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。
更多三立新聞網報導
「法國空運」精裝書藏玄機 塞18包搖頭丸偷渡闖關 36歲男領貨秒被逮
獨家／發監前50分犯案！台中割頸男砍人「發IG預告」 衝國道被撞雙腿斷
不滿種火麻被判刑！割頸男激憤求助高大成「平反申冤」 對話內容曝
昔勒頸今砍殺土風舞女師 割頸男發4千字「預告」殺人嗆：人很多很好殺
其他人也在看
國道恐怖車禍！駕駛座「面目全非」車輪噴飛、零件四散…運將一度受困
國道1號北向22公里處，台北市圓山路段，昨天（28日）深夜，發生嚴重車禍；小貨車與曳引車發生碰撞，造成3車道占用；其中，小貨車嚴重毀損，駕駛座面目全非，零件四散，駕駛一度受困送醫救治；初步了解，疑行駛時使用手機，未注意車前狀況，釀成事故；現場於今天（29日）凌晨0時30分排除，全線恢復通車，詳細肇事原因仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
天降橫禍! 貨車上怪手砸死騎士 駕駛自責淚崩
南部中心／綜合報導屏東萬巒鄉信敏路段，28日上午8點多，一輛大貨車上載著怪手，準備要去做道路工程，前往萬金營區的路上，疑似過彎弧度太大，離心力導致怪手從車上掉落，意外砸到路過的機車騎士，騎士當場沒有呼吸心跳，送醫不治。騎士的妻子接獲噩耗，心碎痛哭，肇事的劉姓駕駛也自責落淚。屏東萬巒鄉信敏路段，一輛大貨車上載著怪手，過彎時疑似離心力過大，怪手滑落地面，砸中路過的機車騎士。（圖／民視新聞）大貨車上載著一台怪手，前方還有一輛被撞爛的機車，這裡是屏東萬巒鄉信敏路，早上8點多，這輛大貨車，車上的怪手突然掉落地面，聲響之大，嚇壞附近住戶。目擊民眾表示，就聽到很大聲砰一聲，怪手就摔下來翻下來。其他怪手業者透露，怪手重達幾十噸，底盤穩固，平常不會特別固定，除非上高速公路，車速快的路途，必須加裝鏈條猴或布猴。（圖／民視新聞）最誇張的是，當時正值上班尖峰期，來往車輛很多，掉落的怪手，就不偏不倚砸中路過的機車騎士，機車車殼零件散落滿地，路旁的交通標誌也被撞歪，地上還拖著長長的摩擦痕跡，騎士當場OHCA，送醫急救。肇事大貨車人員表示，這是我們的怪手，可能拖的時候滑下去吧，有綁啊，可能轉彎的關係滑下去。救護車火速抵達，將騎士送醫搶救，最後仍因傷重不治。騎士的妻子接獲噩耗趕來，心碎放聲大哭，肇事的29歲劉姓駕駛，也在一旁自責掩面哭泣。肇事劉姓駕駛表示，出彎的時候，有看到一棵樹閃一下，不知道是不是那一下，車子沒有綁好，是我的問題啦。肇事駕駛說，當時載著怪手，要去做道路工程，在信敏路過彎時，疑似離心力過大，導致怪手滑落地面。其他的怪手業者就透露，怪手重達幾十噸，底盤穩固，平常不會特別固定，除非上高速公路，車速快的路途，就必須加裝鏈條猴或布猴，把怪手四邊和貨車平台固定好，避免滑落意外。非當事怪手師傅謝老闆表示，一般載怪手不會綁，因為滑落這個動作比較少發生，如果像轉彎太大，車速就要放慢。43歲的孫姓死者是當地人，原本一如往常騎車上班，沒想到卻魂斷怪手輪下，如今家中只剩下妻子和兩名幼子，還要等警方，進一步釐清真正的事故原因。原文出處：天降橫禍! 貨車上怪手砸死騎士 駕駛自責淚崩 更多民視新聞報導慘況曝光！毒駕闖紅燈撞死老婦 男擁槍肇逃火速被逮了車禍頻傳! 嘉義路口"未設紅綠燈" 周邊店家盼改善怪手掉落砸騎士！屏東萬巒嚴重車禍 男子送醫前已無生命跡象民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
怪手掉落砸騎士！屏東萬巒嚴重車禍 男子送醫前已無生命跡象
即時中心／張英傑、許雯絜報導屏東縣萬巒鄉成德村今（28）日發生一起嚴重車禍，根據警方調查，一輛載著怪手的大貨車往萬金路口，貨車所載運的怪手突然掉落，砸到經過的一名男性機車騎士，警消獲報後迅速到場處理，騎士傷勢相當嚴重，送院前已經失去呼吸心跳，詳細的肇事原因，警方還在進一步釐清。根據初步了解，這輛肇事的大貨車，是要到山區工作，劉姓駕駛疑似在經過路段，因為彎道過彎時的離心力，導致車上的怪手掉落，由於正值上班尖峰期，汽機車很多，一名男性機車騎士剛好被擊中，傷勢嚴重已經送醫治療，拖吊人員隨後到現場，先把怪手和被撞爛的機車，載運離開事故現場。拖吊人員到事故現場處理後續事宜。（圖／民視新聞）原文出處：快新聞／怪手掉落砸騎士！屏東萬巒嚴重車禍 男子送醫前已無生命跡象 更多民視新聞報導疑車禍要求「千元私了」？楊梅騎士拿到錢還折後照鏡 目擊者傻眼台中驚悚車禍! 轎車直撞摩托車 險輾騎士畫面曝光女警嗆開槍盧秀燕遭收押 父致歉反控分局"霸凌"民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
高雄路竹大貨車煞車不及 釀6車連環撞、1傷
高雄市路竹區高科聯絡道下復興路，今（28）日10時46分許發生多車追撞事故，一輛大貨車疑因煞車不及追撞前方車輛，連續波及6車肇事。警方獲報到場排除狀況，所幸無嚴重傷亡，詳細事發過程仍待調查釐清。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 18則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 200則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 55則留言
葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住
國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，主持人謝震武就在節目中針對「親人說」，連3個問題犀利追問國民黨立委葉元之，讓葉元之當場尷尬愣住。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 215則留言
突退出演藝圈！73歲資深女星翻身變「東區億萬富婆」 驚人近況曝光
70歲資深女星秦菲菲是60年代知名藝人，能歌能演又擅長笑，她受封台灣第一代女諧星，消失螢光幕多年，都在專心經營豆漿店，生意非常好，今30日凌晨，主持人陳鴻分享和秦菲菲等一票友人聚餐，大家一起懷念「四哥」曹西平，秦菲菲的近況也曝光。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 6則留言
連驟死戰都沒有上場！曹錦輝加盟福州海峽逾半月未登板遭網批：來中國幹嘛
體育中心／綜合報導中國棒球城市聯賽（CPB）春季聯賽外卡驟賽戰，最終由上海正大龍以4：2擊退福州海俠搶下冠軍戰門票，而海峽隊陣中「台灣強投」曹錦輝依舊沒有登板，加盟至今超過半個月，他不僅例行賽無出賽紀錄，就連攸關晉級的一戰定勝負外卡賽都沒有登板，也讓不少球迷質疑「曹錦輝到底去中國幹嘛？」FTV Sports ・ 4 小時前 ・ 13則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言
結婚2年突爆婚變？男星出面證實欺騙妻子1個多月 「關鍵主因」曝光
本趟旅程由花甲藝人游安順、于子育，攜手少年組施名帥、朱芷瑩暢遊苗栗各大景點。這也是節目首次迎來「真實夫妻檔」同台，製作單位更精心策劃了一場驚喜騙局，讓這趟旅程充滿戲劇性！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 81則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 2則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 236則留言
蔥抓餅、蔥油餅「哪個比較胖」？營養師給答案了 這1種熱量高又更快餓
蔥抓餅跟蔥油餅差在哪？為什麼口感差這麼多？此外，更多人問的是：「哪個比較胖？」 「麵筋」與「油」的物理戰 1、麵筋網絡 (Gluten Network) vs. 阻斷效應．蔥油餅（紮實派）：麵團中的麵粉與水結合後，蛋白質會形成緊密的「麵筋網絡」，這就是咬下去會有「勁道、Q彈」的原因。．蔥抓餅（酥脆派）：為了創造「千層」效果，製作時必須抹上更多的油（或油酥）。油脂會包覆麵粉顆粒，阻斷麵筋的連結（Shortening effect），讓餅皮無法形成一大塊死麵，而是變成一片片鬆散的層次。2、物理動作：那個「抓」不僅是為了好看蔥抓餅起鍋前的「拍打、擠壓」，目的是把空氣打進去，並破壞原本的結構。關鍵後果：表面積大增！ 抓鬆後的餅皮，表面變得粗糙、充滿孔隙。這些孔隙就像海綿一樣，會吸附更多的煎油，並增加與鍋面的接觸面積，引發更劇烈的梅納反應 (Maillard Reaction)，這就是為什麼蔥抓餅聞起來特別香、吃起來特別罪惡的原因。 回到營養學來看，這導致了三個關鍵差異： 1️、油脂比例決定熱量密度．蔥抓餅： 為了維持層層分明的酥脆，麵團本身含油量就高；加上煎製時為了讓粗糙表面酥脆，往往需要更多常春月刊 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
沈玉琳「抗癌半年」臉蛋差很大？對比畫面流出
娛樂中心／李汶臻報導58歲知名主持人沈玉琳2025年7月傳出身體不適，緊急送院並經過檢查後，確診罹患白血病（血癌），消息震驚各界。抗癌近半年的他，日前傳出好消息，已結束第四個療程，治療成果不錯，且不用做骨髓移植。如今，沈玉琳不僅將復工計畫提上日程，他的最新近況照也流出，對比一個月前模樣相差不少。民視健康長照網 ・ 16 小時前 ・ 17則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 41 分鐘前 ・ 9則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 13則留言