台中騎士買消夜遭追撞 狂刷一排7機車全倒！肇事駕駛嚇壞：太疲勞恍神

記者潘靚緯／台中報導

黑色轎車疑疲勞駕駛，追撞路邊的機車後，撞倒停車格內7輛機車。(圖／翻攝畫面)

台中市沙鹿區靜宜商圈北勢東路上，29日深夜11點54分發生一起連環追撞事故，有學生剛好停車準備買宵夜，突然間一輛機車被追撞後暴衝，造成一整排機車全被撞倒，學生差點被撞到，嚇得驚聲尖叫，幸好及時閃避才沒有受傷。警方表示，肇事的王姓駕駛供稱行經北勢東路時，因疲勞恍神，追撞一名機車騎士，又再撞上路邊停放的7輛機車。

機車騎士靠邊準備停車，卻遭後方駕駛猛力追撞。(圖／翻攝畫面)

路口監視器拍下車禍過程，一輛機車停靠路邊正尋找停車格，不料遭後方一輛黑色轎車快速追撞，機車騎士與乘客當場被撞噴，一整排機車也遭殃，像保齡球瓶一般被撞全倒，現場一片混亂，造成張姓騎士及乘客2人四肢擦挫傷，送醫治療，雙方駕駛經酒測後均無酒駕情事。

路邊停放的7輛機車全被追撞倒地，幸好學生及時閃躲才沒有受傷。(圖／翻攝畫面)

警方調查，昨(29)日23時54分許，王男開車行經沙鹿區北勢東路538之2號前，自述疲勞恍神，撞上前方張男騎乘之機車後，張男向右再撞上路邊停放之7部機車，現場造成張男及其乘客共2人四肢擦挫傷，送醫治療後無大礙，已移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。

王姓駕駛稱是疲勞恍神打瞌睡，才會不小心追撞，(圖／翻攝畫面)

