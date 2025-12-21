台中騎士違規鑽行人庇護島 警：最重可罰1800元

機車來到路中央停等，發現對向沒車馬上迴轉揚長而去，不過仔細一看，這並非是待轉區，而是行人穿越道中間的庇護島，事情發生在20日晚間10時多，地點在台中市西屯區市政北七路上，違規者有樣學樣，擅闖的機車是一輛接一輛，目擊民眾覺得危險拍下影片PO網，引發議論。

台中市民陳先生表示，「我有看到，因為我當初我自己在過行人斑馬線的時候，有機車就這樣過去，我自己有經歷過啊，所以我覺得那個是不恰當的，因為這個是機車沒辦法走的，所以他跟行人這樣一起過去是滿危險。」

台中市民黃先生則說：「覺得這樣有點危險，就是因為這樣穿過去，可能行人也沒辦法注意到，而且路很小、那中間滿小的。」

實際回到現場，行人穿越道就在市政北七路與惠中二街口，設計讓行人Z字型兩段式穿越道路，中間庇護島以鐵欄杆明顯區隔，當地鄰近2間知名百貨與台中市政府，因此假日人潮眾多。就有民眾曾經過馬路時遇到機車同行搶道相當危險，現在警方決定開罰。

台中市第六分局市政所副所長劉權漢說明，「駕駛於行人穿越道行駛機車，將依《道路交通管理處罰條例》第45條，處行為人600元以上、1800元以下罰鍰，民眾切勿因貪圖一時方便而違規。」

警方表示，騎車行駛在行人穿越道，已違反《道路交通管理處罰條例》，可處行為人600至1800元以下罰鍰，呼籲民眾切勿因為貪圖一時方便而違規。