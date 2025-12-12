台中騎士遭擦撞 肇事者誤以為小石子聲離去遭開罰

台中市東區自強街與力行路口日前發生一起交通事故。一名23歲楊姓機車騎士向警方表示，當時沿力行路直行，通過設有圓環的路口時，突然被左側駛來的小客車擦撞；對方僅短暫停留片刻便自行離去，讓他相當錯愕，遂報警求助。

警三分局交通分隊警員下午2時許接獲報案到場後發現，該處為臺中舊城區目前唯一保留的「圓環鐘塔」所在地。為兼顧歷史建築保存與交通安全，市警局先前已在周邊增設多支監視器，因此能迅速調閱影像、還原事故過程。

警方調閱監視畫面後，不到一小時便鎖定32歲洪姓肇事駕駛通知到案。洪男表示，當時與機車擦身而過時確實聽到聲響，但以為是小石子彈及車身，未意識到發生碰撞，因此才會直接離開現場。

警方依《道路交通管理處罰條例》第62條規定，對洪男肇事後未依法處置行為進行告發。楊姓騎士獲知肇事者已說明到案，對警方迅速查明感到感謝。

警方提醒，依《道路交通管理處罰條例》第62條規定，汽車駕駛若肇事且無人傷亡，未依規定處置者，可處新臺幣1,000元以上、3,000元以下罰鍰；若逃逸，並將吊扣駕照1個月至3個月。民眾如不慎發生交通事故，無論事故大小都應留在現場並撥打110報案，以免因逃逸行為面臨更嚴重後果，影響自身權益及他人安全。