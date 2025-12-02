中部中心/綜合報導

台中有騎士雨天出門，為了閃避前方車輛，整個人重摔倒地，原本以為是違停釀禍，不過警方檢視影片，發現小客車當時準備路邊停車，因此沒有明顯違規情事；另外在彰化，也有騎士為了閃避，準備路邊停車的車輛重摔，不過雙方沒有發生擦撞，是否有連帶因果關係，警方要再釐清。

台中騎士雨天閃車重摔 警方:轎車準備停車無違規

台中騎士雨天閃車重摔 警方:轎車準備停車無明顯違規(圖/民眾提供)





民眾行車紀錄器拍下，天雨路滑，機車行駛到一半，發現前方突然出現一部轎車，騎士見狀轉頭龍頭想躲開，但左閃右閃，最後還是閃避不及，整個人重摔倒地。

廣告 廣告

台中騎士雨天閃車重摔 警方:轎車準備停車無違規

彰化有轎車變換車道準備靠邊停車 後方騎士同樣閃避不及連人帶車重摔倒地(圖/民眾提供)

另外在彰化，有轎車變換車道，準備靠邊停車，後方騎士同樣閃避不及，連人帶車重摔倒地，不過轎車駕駛，沒有馬上停車，反而繼續往前行駛，熱心民眾見狀，趕緊上前攔車。

台中騎士雨天閃車重摔 警方:轎車準備停車無違規

機車自摔是否與小客車變換車道有因果關係 肇事原因還有待警方釐清(圖/民眾提供)









警方初步調查，雙方駕駛都沒有喝酒，機車自摔是否與小客車變換車道有因果關係，肇事原因還有待警方釐清。





原文出處：台中騎士雨天閃車重摔 警方:轎車準備停車無違規

更多民視新聞報導

台南婦跨越馬路追垃圾車 意外遭移工騎電動車撞上

混凝土車等紅燈「漏一坨」! 害騎士慘摔「犁田」

異言堂(影)／彰化蚵仔產量大減 蚵農轉型開「鐵牛」載客

