台中騎士鬼切撞肇逃 高雄車未禮讓撞騎士

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一名男騎士行駛途中先往內側靠近，隨後又突然往外偏移，車尾擦撞到另一名女騎士的車頭。（圖／Threads@w_____nan授權提供）





台中與高雄接連發生機車事故。台中潭子一名男騎士擦撞女騎士後未停留處理，直接騎車離去，涉嫌肇事逃逸；高雄鳳山則發生保時捷與紅牌重機碰撞事故，初步研判疑因左轉未禮讓直行車所致，警方正進一步釐清事故責任。

擦撞害摔車竟直接離開

一名男騎士行駛途中先往內側靠近，隨後又突然往外偏移，車尾擦撞到另一名女騎士的車頭。突如其來的碰撞讓女騎士緊急煞車，試圖以雙腳撐地穩住車身，但仍連人帶車摔倒在地。不過肇事男騎士卻未停車查看，而是直接騎車離開現場，過程全被後方車輛拍下並上傳網路。

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事發於11日下午5時03分，地點位在台中潭子旱溪西路七段。遭撞的50歲劉姓女騎士跌坐路旁，機車照後鏡也被撞落，經檢傷後所幸僅受輕傷。

警方鎖定肇事騎士

潭北所所長陳祐正表示，警方擴大調閱周邊監視器畫面後，已鎖定肇事車輛，將通知駕駛到案說明，並依肇事逃逸罪嫌函送台中地檢署偵辦。警方指出，若確認涉及肇事逃逸，除可處罰鍰外，駕駛人也可能面臨刑事責任。

保時捷左轉撞上重機

另一件事故則發生在高雄鳳山。路口綠燈亮起後，多輛機車起步直行，一輛白色保時捷準備左轉時，與對向直行的紅牌重機發生碰撞。由於撞擊力道猛烈，重機車殼及零件散落一地，騎士當場摔車受傷。

鳳山交通分隊分隊長柯朝程表示，警方已對雙方駕駛實施酒測，結果均為零，初步研判事故原因疑為自小客車左轉時未禮讓直行車。

騎士受傷送醫

事故發生在11日下午1時40分，地點位於高雄鳳山建國路三段與青年路二段路口。警方調查，37歲黃姓男子駕駛保時捷左轉時，疑似未禮讓直行車，與59歲蔡姓男子騎乘的紅牌重機發生碰撞。重機騎士倒地後多處擦挫傷，送醫治療後並無大礙。

警方表示，未禮讓直行車可處最高1800元罰鍰，至於詳細肇事原因及責任歸屬，仍有待進一步調查釐清。

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