台中有騎士雨天出門，為了閃避前方車輛，整個人重摔倒地，原本以為是違停釀禍，不過警方檢視影片，發現小客車當時準備路邊停車，因此沒有明顯違規情事；另外在彰化，也有騎士為了閃避，準備路邊停車的車輛重摔，不過雙方沒有發生擦撞，轎車車主發聲，澄清不曉得發生車禍，絕對沒有肇逃。

台中騎士"雨天閃車"慘摔 警方:轎車準備停車無違規(圖/民眾提供)





民眾行車紀錄器拍下，天雨路滑，機車行駛到一半，發現前方突然出現一部轎車，騎士見狀轉頭龍頭想躲開，但左閃右閃，最後還是閃避不及，整個人重摔倒地。事發在台中忠明南路上，目擊民眾將影片po上網，原本以為是違停釀禍，不過警方檢視影片，發現當時小客車準備路邊停車，機車沒有注意車前狀況才會自摔，轎車沒有明顯違規情形。

彰化有轎車變換車道準備靠邊停車 後方騎士同樣閃避不及連人帶車重摔倒地(圖/民眾提供)





另外在彰化，有轎車變換車道，準備靠邊停車，後方騎士同樣閃避不及，連人帶車重摔倒地，熱心民眾見狀，趕緊上前攔車。救護車到場，騎士手腳擦挫傷，右肩抬不起來，幸好意識清楚，還能自己走上救護車。

轎車駕駛家屬秀出行車紀錄器自清 強調不知道騎士摔車沒有肇逃動機(圖/民眾提供)





不過轎車駕駛的家屬，也秀出行車紀錄器自清，強調不知道騎士摔車，沒有肇逃的動機，當時是因為離買東西的地方，還有一段距離，因此才會再往前移動，事後也有致電傷者，對於車禍鑑定結果，將會全然接受。





