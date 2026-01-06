台中驚傳墜樓！38歲女「後腦重創」 意識不清搶救中

台中西屯驚傳墜樓。（圖／東森新聞）





台中市西屯區今（6）日上午有一名年約38歲的女子，從社區大樓墜落，民眾見狀立刻通報警消，目前仍在搶救當中。

女子墜樓當下發出巨大聲響，嚇壞附近住戶，台中市消防局獲報後，派遣4名消防人員與救護車趕赴現場。救護人員到場發現，發現女子後腦有明顯外傷，全身多處骨折，當場已意識不清，經急救處置後立即將她送往中港澄清醫院全力搶救，目前正在接受手術，尚未脫離生命危險

此外，警方也通知家屬到場，至於詳細事發原因還有待進一步釐清。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

