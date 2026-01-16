台中驚傳奪命車禍！小貨車路口碰撞機車 25歲騎士傷重不治

〔記者許國楨／台中報導〕台中市大里區15日發生一起奪命交通事故，一輛小貨車行經路口準備左轉時，與對向直行機車在路口發生碰撞，現場撞擊力道猛烈，機車倒地滑行，小貨車車頭明顯受損，警消獲報後立即趕抵現場處理，並緊急封鎖路口進行救援，但25歲騎士送醫後仍因傷勢過重宣告不治。

事故發生在昨天傍晚，55歲母姓男子駕駛小貨車，沿大里區立仁路往公教街方向行駛，行經路口時欲左轉進入公教街209巷，此時，25歲林姓男子騎乘機車，沿太堤西路往立仁路方向直行，雙方在路口發生碰撞。

廣告 廣告

從監視器畫面可見，事發當下路口號誌正接近轉換，小貨車啟動左轉時，林男疑似發現前方突有車輛切入，緊急煞車後導致機車失控，整輛車連人向前滑行，直接撞上小貨車右前方，林男當場倒地不起。

警消人員到場時，林男已無呼吸心跳，頭部重創並有全身多處擦挫傷，立即送往中國醫藥大學附設醫院搶救，惟仍回天乏術，經檢測，雙方均無酒駕情形，詳細肇事原因送交通警察大隊分析研判；警方呼籲駕駛人，駕車時應隨時注意車前狀況，行經路口轉彎時應減速慢行，以確保自身及用路人安全。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中女童尖叫後倒下猝死 高大成揭真相

曾至中國旅遊！台中11歲女童突尖叫昏迷不治 初判死因出爐

威力彩頭獎飆5.2億！1/15 今彩539、3星彩、4星彩獎號也出爐

民眾報案橋下坐著「一個人」 高雄驚見35歲蠟化男屍

