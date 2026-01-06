台中驚傳女子墜樓 後腦外傷、骨折住院治療

台中市西屯區今天上午傳出一名黃姓女子墜樓，所幸送醫無生命危險，墜樓原因警方將進一步調查釐清。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中市西屯區今天上午8點多，傳出一名黃姓女子(37歲)從住處3樓墜落，消防人員獲報趕至，將後腦外傷、意識不清的黃女送醫，經送醫檢查發現骨折須住院治療，暫無生命危險，因家人也不清楚為何會墜樓，究竟是意外還是輕生？警方將進一步調查釐清。

台中市消防局今天上午8點7分接獲報案，指稱西屯區上石路有民眾從高處墜落，立刻派遣黎明分隊出動救護車到場搶救，抵達時發現黃姓女子(37歲)倒臥地上，後腦外傷、意識不清，給予急救處置後，送往中港澄清醫院急救。

廣告 廣告

黃女經送醫後，發現骨折須住院治療，暫無生命危險，據了解，黃女今天是從住處3樓墜落，家人並不清楚為何會墜樓？詳細原因警方將進一步調查釐清。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925 生命線協談專線：1995。張老師專線：1980

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》高虹安涉貪二審逆轉獲判無罪 高檢署今提上訴

台中大里某國小傳意外 33歲女校友5樓墜落送醫不治

比賽中暴打國三生挨告 前曲棍球國手：激烈碰撞很正常

獨家》陣前換將成關鍵！「仙塔律師」突認罪內幕曝光

