台中驚傳幼兒園娃娃車自撞分隔島 司機命危、幼童哭成一團

娃娃車司機送豐原醫院急診搶救，有生命危險。(記者張軒哲攝)

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區今晚發生幼兒園娃娃車事故，當時司機疑身體不適，自撞分隔島，車上多名幼童目睹車禍，見到司機重傷昏迷，飽受驚嚇，哭成一團，所幸車上幼童未受傷，但司機傷勢嚴重，陷入昏迷，有生命危險。

據了解，豐原在地一間知名幼兒園的娃娃車，今日傍晚6點多行經圓環南路與西安街口，司機疑因身體不適，自撞分隔島，受到猛烈撞擊，陷入昏迷，台中市消防局救護車將司機就近送至豐原醫院搶救，目前司機因昏迷，無法製作筆錄，警方將報請地檢抽血檢測是否酒駕，詳細事故原因待警方調查釐清。

