台中驚傳槍響！摩鐵員工急破門 驚見1男陳屍房內

（圖／東森新聞）





台中警消於今（22）日上午9時45分獲報，外埔區一間汽車旅館傳出槍響，摩鐵員工緊急破門，發現一名50歲韓姓男子陳屍在房內，頭部遭子彈貫穿，明顯死亡未送醫。警方已通知韓男家屬，後續也將釐清事發經過及韓男槍枝來源。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

