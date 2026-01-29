台中驚傳砍人案 67歲婦人「當街遭割頸」送醫搶救中

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

台中市大雅區今（29）日上午驚傳砍人案！一名67歲婦人在公園附近遭人持刀攻擊，頸部留下長達10公分傷口。警方獲報後迅速到場，傷者意識清楚，已緊急送往醫院搶救。

台中市大雅區今（29）日上午驚傳砍人案！一名67歲婦人遭持刀割頸，傷口長達10公分。（圖／台中市大雅警局）

警方指出，事件發生於上午8時許，地點在龍善二街三和公園附近。婦人遭兇嫌持刀割頸，傷口長達10公分，情況相當危急。警方立即趕抵現場，並將傷者送往中港澄清醫院急救。目前已調閱周邊監視器，展開追緝。

據悉，案發前雙方可能曾發生口角，兇嫌隨後持刀攻擊並逃逸。至於是否為隨機犯案，仍待警方進一步釐清。

