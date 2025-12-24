台中驚傳砍人 男遭重創OHCA...恐怖傷勢曝光

台中市豐原區今（24）日上午驚傳一起砍人案（圖／東森新聞）





台中市豐原區今（24）日上午驚傳一起砍人案。一名約40歲陳男在豐南街遭人持刀砍傷，造成左頸部有刀傷，警消到場時發現他已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送往豐原醫院搶救。警方初步調查，受害者與嫌犯疑因恩怨糾紛而熟識，已鎖定一名25歲張姓男子涉有重嫌，正全力追緝。



豐原警分局在今上午9時10分接獲報案，指稱豐原區豐南街240巷某民宅發生砍傷案件。員警與救護人員隨即趕抵現場，發現陳男倒臥血泊，左頸部有明顯刀傷，已無呼吸心跳，立即將其送往豐原醫院急救。

豐原警分局立即成立專案小組，擴大調閱周邊監視器畫面，並鎖定一名25歲張姓男子涉有重嫌。警方初步研判，張男與受害者陳男為熟識關係，疑因私人恩怨引發衝突。目前警方正積極追緝張男到案，以進一步釐清案情與犯案動機。



合作派出所所長陳盈延呼籲，民眾如有糾紛，應尋求正當途徑解決，對於任何形式的暴力行為，警方將嚴懲不貸，全力維護市民安全生活環境。

