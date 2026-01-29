台中驚傳禽流感死雞亂丟！蛋價恐再漲？農業部急闢謠：日產12.4萬箱沒缺蛋

蛋價連三漲，加上台中爆發禽流感棄屍案，不少民眾擔心蛋又要變貴了！農業部今強調，產能穩定供應無虞。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 農曆春節將至，不少民眾採買年貨時發現雞蛋變貴了，蛋價近期已連續3週調漲，加上台中爆發蛋雞場隱匿禽流感並惡意棄置死雞，讓人市場擔憂疫情衝擊供應。對此，農業部畜牧司今(29)日澄清，漲價純粹是年節需求暢旺所致，目前國內產能穩定，國人無須恐慌。

農業部畜牧司進一步說明，蛋價波動主要受春節等季節性需求影響，與疫情無直接關聯。根據最新統計，目前國內雞蛋每日生產量維持在12.4萬箱，以每箱200顆計算，供應量相當充足，完全能滿足國人日常食用所需，並非受到疫情干擾而減產。

在疫情監控方面，農業部防檢署指出，隨著候鳥遷徙南來北往，每年9月至隔年3月本就是台灣禽流感的高風險期。統計自今年以來，國內已累計確診7場禽流感案例，目前的感染對象主要以陸禽場為主。

值得注意的是，防疫出現人為破口，近期台中某蛋雞場被查獲刻意隱匿疫情，業者甚至將死雞隨意棄置於苗栗大埔、後龍等地。防檢署已介入處置，並再次呼籲養禽業者務必落實通報機制，切勿以身試法，以免造成防疫漏洞擴大。

